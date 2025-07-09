الامارات | الحر الشديد يُغلِق «الأكروبوليس» جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظلّ القيظ الذي يضرب اليونان، أعلنت وزارة الثقافة اليونانية إغلاق الأكروبوليس في أثينا، أمس، خلال الساعات الأكثر حرّاً، وأشارت الوزارة إلى أنه يتعذّر على الزوّار زيارة المعلَم التاريخي، المُشيّد في اليونان القديمة، بين الواحدة ظهراً والخامسة عصراً.

ويضمّ الأكروبوليس، الموقع الأكثر استقطاباً للسيّاح في اليونان والمدرج في قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، معبد البارثينون المخصّص، العائد إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وسبق أن أُغلق مرات عدة في صيف 2023 و2024، واستقبل الموقع العام الماضي عدداً قياسياً من الزوّار، بلغ نحو 4.5 ملايين، مقابل 3.9 ملايين عام 2023، بارتفاع نسبته 15.1% خلال عام.