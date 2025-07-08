الامارات | نصيحة ذهبية لحماية القلب من الأمراض.. بروفيسور ألماني: استرخوا ونشطوا «العصب المُبهم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر رئيس مجلس إدارة مؤسسة القلب الألمانية البروفيسور توماس فويجتليندر من أن التوتر النفسي والقلق والاكتئاب لا تمثل عبئاً على النفس فحسب، بل تُشكل إجهاداً على القلب أيضاً.

وأضاف أن العديد من الدراسات العلمية تُظهر بوضوح وجود علاقة وثيقة بين التوتر النفسي والاكتئاب واضطرابات القلق وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار البروفيسور فويجتليندر إلى أن تحفيز ما يعرف بـ «العصب المُبهم» يساعد في محاربة التوتر النفسي والقلق والاكتئاب، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية، فضلاً عن الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أن العصب المُبهم ينقل الإشارات من الدماغ إلى القلب، وكجزء من الجهاز العصبي الباراسمبثاوي يتمتع ما يُسمى «بعصب الاسترخاء» بتأثير مُهدئ على النبض وضغط الدم، وبالتالي فإن تنشيط العصب المبهم المعروف أيضاً باسم «العصب الحائر» بشكل مُستهدف يساهم في حماية القلب.

وفي جامعة توبنجن، يُجري نيلز كروجر أبحاثاً حول العصب المبهم وكيفية استخدامه خصيصاً للاسترخاء. وأوضح على الموقع الإلكتروني لمجلة الجامعة «بولس»: «هناك العديد من الوعود على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن آثار تحفيز العصب المبهم، على سبيل المثال من خلال التدليك الذاتي للرقبة أو تمارين التنفس».

وأكد كروجر أن تمارين التنفس المُتحكّم بها، مثل التنفس العميق أو استرخاء العضلات التدريجي، لها تأثير مُريح، وعند دمجها مع تحفيز العصب المبهم، يكون التأثير جيداً بشكل خاص، وذلك وفقاً للأدلة الأولية.

كما يمكن أن يُعزز «التنفس الصندوقي»، الذي يتضمن الشهيق بأربع عدّات وحبس النفس لأربع عدات والزفير بأربع عدات والحبس لأربع عدات أخرى أو الزفير المُطوّل الاسترخاء أيضاً.

ومن ناحية أخرى، تُشير الدراسات العلمية إلى أن التدابير العلاجية النفسية يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو تمنع تكرارها.

ووفقاً لمؤسسة القلب الألمانية، يُنصح مرضى القلب باتخاذ الإرشادات المفيدة التالية: اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن طبيعي، والإقلاع عن التدخين والكحوليات، والنوم الكافي، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس البطني العميق، وممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.