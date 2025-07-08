الامارات | أغذية تساعد على التمتع بنوم هانئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أورد موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن بعض الأغذية تساعد على التمتع بنوم هانئ، وفقاً لنتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو.

وأضاف الموقع أن فريقاً بحثياً طلب من 34 شاباً تسجيل بياناتهم الغذائية، ووجدوا أن الذين تناولوا المزيد من الفاكهة والخضراوات، وكذلك الذين تناولوا المزيد من منتجات الحبوب الكاملة، ناموا بعمق أكبر، واستيقظوا بشكل أقل خلال الليل.

ويعتقد الباحثون أن الكربوهيدرات المعقدة والألياف الموجودة في الفواكة والخضراوات، على وجه الخصوص، تُعزز جودة النوم.

وحسب الفريق أن تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يومياً يمكن أن يُحسّن جودة النوم بنسبة 16%.

وتتألف حصة واحدة على سبيل المثال من: 8 حبات فراولة كبيرة، حبة فلفل رومي واحدة، حبة بطاطس متوسطة الحجم، 22 حبة عنب، أو حبتين من الجزر.

ومن ناحية أخرى، أشار الفريق البحثي إلى أن العكس صحيح أيضاً؛ إذ تعزز قلة النوم الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية. ويشتبه الفريق في وجود نوع من حلقة التغذية الراجعة بين النوم والنظام الغذائي.