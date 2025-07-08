الامارات | طفل يتواصل مع البشر بالنباح.. أهملته أمه المدمنة فوجد الحب بين الكلاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم ممثلون عن السلطات الرسمية في تايلاند عندما وجدوا طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات في مقاطعة أوتاراديت، أهملته والدته المدمنة على المخدرات لسنوات، فبات يقضي معظم وقته مع الكلاب حتى أصبح يتواصل مع البشر بالنباح.

وعلمت بافينا هونغساكول من مؤسسة الأطفال والنساء بقصة طفل في منطقة موبوءة بالمخدرات في مقاطعة أوتاراديت، والذي أهملته والدته وكذلك شقيقه الأكبر لفترة طويلة لدرجة أنه بدأ يتصرف مثل الكلاب التي قضى معظم وقته معها.

وعرض مدير مدرسة في منطقة لاب لاي هذه القضية المقلقة على بافينا هونغساكول، مدعياً أن والدة الصبي أحضرته إلى المدرسة مرة واحدة فقط لتلقي الإعانات، لكنها لم تسجله أبداً. ولم يكن الصبي في روضة الأطفال أيضاً، وتخلى عنه كل من والدته وشقيقه. ولذا يبدو أنه وجد الحب والاهتمام الذي كان يتوق إليه من مجموعة كلاب، وبدلاً من أن يتحدث كإنسان، بدأ ينبح مثل الكائنات التي يعيش بينها معظم وقته.

حينها نسقت هونغساكول مع الشرطة المحلية للتحقيق في القضية، وصُدمت عندما اكتشفت صحة معلوماتها. وعند فحص والدة الصبي (46 عاماً) وشقيقه (23 عاماً)، أكد الضباط وجود مخدرات في أجسامهما، وكانا أكثر اهتماماً بالحصول على جرعتهما التالية من تربية الصبي.

وبعد استجواب الجيران، علم الضباط أن الأم كانت تتوسل بانتظام للحصول على المال والطعام، وبسبب تعاطيها المعروف للمخدرات، كان معظم الناس والأطفال يتجنبون العائلة بأكملها؛ ما دفع الصبي إلى اللجوء لمجموعة كلاب، مقلداً سلوكها، حتى في النباح.

وأوردت صحيفة خاوسود التايلاندية أن الصبي، الذي يشار إليه فقط بالحرف «أ» لحماية خصوصيته، نقل إلى دار رعاية الأطفال في أوتاراديت، ليتعلم التواصل بلغة بشرية وليحصل على تعليم مناسب.