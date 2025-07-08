الامارات | امرأة تدخل موسوعة غينيس بهواية غريبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت امرأة إسبانية، تجمع أكواب البيض منذ أكثر من 50 عاماً، رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس عندما بلغ مجموعها 15485 قطعة.

واستعانت ماريا خوسيه فوستر بشاهدين لمساعدتها في إحصاء مجموعتها في مركز مجتمعي بمسقط رأسها كامبو، إسبانيا.

وتضم مجموعة فوستر أنماطاً وألواناً وتصاميم متنوعة، بل وحتى أكواباً مبتكرة تحمل صور شخصيات مثل «سوبرمان» و«بيتي بوب» و«غارفيلد».

ولدى فوستر مدونتان خاصتان بهوايتها، إحداهما لفهرسة كل قطعة، والأخرى لسرد أسماء الأشخاص الذين تبرعوا بأكواب البيض لمجموعتها.

وتعرض حالياً بعض أكواب البيض الأكثر قيمة لديها، والتي يبلغ عددها نحو 1143 كوباً، في متحف محلي.