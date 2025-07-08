أسبوع الموضة في باريس بيومه الأول: صيحات جمالية لافتة تحتفي بالقوة والأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - انطلق أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026 بزخم قوي، مع عروض راقية قدّمتها كبرى دور الأزياء العالمية. وتلاقَت صيحات الموضة والجمال على المنصات لتجعل العارضات كفراشات يتمايلن بأجمل التصاميم وأحدث لمسات المكياج وتسريحات الشعر. ومن باريس، مدينة الحب والجمال، تنطلق هذه الصيحات الجمالية لتتحوّل إلى اتجاهات تتبعها النساء حول العالم، سواء في حياتهن اليومية أو على السجادة الحمراء وفي أبرز المهرجانات العالمية.

من تسريحات الشعر الضخمة إلى المكياج الناعم بلمسات عصرية، جمع اليوم الأول باقة من أبرز الاتجاهات الجمالية، نرصدها لكِ من "الخليج 365" لتواكبيها من مصدرها مباشرة.



البلاش الزهري القوي

من عرض جولي دو ليبران Julie De Libran- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تميّز عرض جولي دو ليبران Julie de Libran بلمسة لونية جريئة ومفعمة بالأنوثة، حيث برز البلاش الزهري القوي كبطل الإطلالة الجمالية. وُضع بتقنية دراماتيكية على أعلى الخدين وصولاً إلى الصدغين، بأسلوب يذكّر بصيحات الثمانينيات لكن برؤية معاصرة ناعمة. هذا الأسلوب أعاد للبشرة حيويتها وإشراقها، ومنح العارضات مظهراً حيوياً دافئاً يوحي بالحيوية والجرأة في آن. وقد جاءت باقي عناصر المكياج ناعمة ومتناغمة، لتبقى الوجنتان نقطة الجذب الأساسية في الوجه.

ظلال عيون برونزية عشوائية من إيريس فان هربين

من عرض إيريس فان هربين Iris Van Herpen- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



منصة عرض Iris van Herpen كانت مسرحاً لصيحات جمالية مستقبلية ذات لمسة فنية، حيث تألقت العارضات بعيون محددة بظلال برونزية غير متناسقة عمداً، وزّعت بأسلوب عشوائي حول العين، خصوصاً مدمع العين وفوق الحاجب لتعكس مفهوماً تجريدياً للجمال. هذا المكياج الذي تخطّى القواعد التقليدية، يُضفي بعداً درامياً على العيون ويمنحها نظرة غامضة وعميقة. وقد ترافقت هذه الظلال مع بشرة شبه بلون موحد وشفاه زهرية ناعمة لتبقى العيون محور التركيز.

تسريحة شينيون مصقولة مع الغرة العالية بالفرق النصفي من جورج حبيقة

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



جورج حبيقة، المعروف بعشقه للكلاسيكية المترفة، قدّم تسريحات شينيون أنيقة مشدودة إلى الخلف، مع فرق وسطي دقيق وغرة أمامية مرفوعة بأسلوب مرتّب. هذه التسريحة عكست رصانة أنثوية وشياكة لا تزول مع الزمن، وبدت مثالية لتكمل فساتينه المشغولة بالكريستال والتفاصيل الدقيقة. تسريحة تليق بالعروس أو بسيدة السجادة الحمراء.

شاهدي أيضاً انطلاق أسبوع الهوت كوتور في باريس.. بين العودة إلى الجذور ومحاولات رسم مستقبل الموضة

مكياج سموكي غامق بلمسة لامعة مع أحمر شفاه برغندي من إيمان أييسي

من عرض إيمان أييسي Imane Ayissi- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض المصمم إيمان أييسي، برز المكياج السموكي الغني بدرجات الفحم والرماد، ترافق مع لمسة لامعة على الجفون لإضفاء بعد ثلاثي على العينين. أما الشفاه، فجاءت بلون البرغندي العميق والكريمي، ما أضاف بعداً درامياً فخماً للإطلالة. هذا المكياج يعكس الجرأة والغموض، وهو مثالي لأمسيات الشتاء الطويلة والمناسبات الراقية.

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية الريترو من تمارا رالف

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



استحضرت المصممة تمارا رالف سحر السينما القديمة من خلال تسريحات الكعكة المنخفضة المصقولة، التي جاءت مصحوبة بغرة جانبية مموجة بدقة. هذه اللمسة الريترو أضفت طابعاً راقياً ورومانسياً على الإطلالات، وبدت كأنها عائدة من خمسينيات القرن الماضي. إنها تسريحة تحتفي بالأنوثة الكلاسيكية وتعكس حسّاً بالأناقة الهادئة.

البشرة اللامعة المصقولة من راهول ميشرا

من عرض راهول ميشرا Rahul Mishra- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



راهن المصمم راهول ميشرا على بشرة مضيئة بمظهر صحي ونضر، حيث استخدم خبراء التجميل تقنية الـ Skin Glazing لإبراز توهّج الجلد الطبيعي من دون أي لمسة مفرطة. جاءت البشرة ناعمة كالحرير، خالية من العيوب، مع إضاءة عند أعلى الخدين وجسر الأنف ومنتصف الجبهة، ما يعكس ضوء المنصة ويضفي على الوجه مظهراً مخملياً مشرقاً.

لمسة خريفية مترفة لكل امرأة أنيقة

من منصات أسبوع الهوت كوتور في باريس، تنطلق صيحات الجمال لتلهم النساء حول العالم، فلا تبقى حكراً على العارضات أو النجمات. في موسم خريف وشتاء 2025-2026، تتلاقى الكلاسيكية مع الجرأة، وتُعيدنا التفاصيل الأنثوية الناعمة إلى جمال هادئ لكنه محمّل بالقوة والتعبير.

سواء اخترتِ الظلال البرونزية غير المتناسقة لتخرجي عن المألوف، أو تسريحة الكعكة المنخفضة لتعبّري عن رومانسية ناعمة، أو قررتِ أن تكتفي ببشرة لامعة مشرقة تعكس نقاءك الداخلي، فإنك ستكونين على موعد مع إطلالة جمالية عصرية تحمل في طياتها توقيعك الخاص.

تذكّري أن الجمال لا يُحاكى فقط، بل يُترجم بحسب شخصيتك. خذي من عروض باريس ما يناسبك، واصنعي منه لمستك الخاصة في كل يوم، لأن كل امرأة يمكن أن تكون نجمة في مشهدها اليومي.