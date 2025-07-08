الامارات | جولة في الخور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضيوف دبي على متن رحلة بحرية، يستمتعون بجولة في الخور، ومشاهدة أفق المدينة ومعالمها الأيقونية المتفردة، ومشهد أطول برج في العالم، برج خليفة الذي يستقطب عدسات الكاميرات، لتتبارى في التقاط صورة لهذا الصرح الشامخ الذي يعد من رموز المدنية، ومحطة لطموحها الذي يلامس السحاب.