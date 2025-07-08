الامارات | TOP5 Movie «جوراسيك وورلد ريبرث»

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شكرا لقرائتكم خبر عن TOP5 Movie «جوراسيك وورلد ريبرث» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحق «جوراسيك وورلد ريبرث» الأفلام المنافسة له في ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وتصدّر الجزء الأحدث من سلسلة الأفلام الناجحة عن الديناصورات الترتيب، محققاً إيرادات ضخمة بلغت 91.5 مليون دولار.
• 91.5 مليون دولار
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