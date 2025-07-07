الامارات | سرقة حقائب يد فاخرة بمليون يورو من متجر في باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض متجر في باريس للسلع الجلدية الفاخرة متخصص في بيع تلك المستعملة منها لعملية سطو صباح أمس نفذها أشخاص عدة، سرقوا حقائب يد من ماركات «شانيل» و«إيرميس» و«ديور» تُقدر قيمتها بنحو مليون يورو، كما أفادت مصادر الشرطة.

ووقعت السرقة بُعَيد الساعة الخامسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش) في شارع فوبور سانت أونوريه بالدائرة الثامنة، وهي منطقة من العاصمة الفرنسية تضم مجموعة من المتاجر الفخمة.

وأوضحت مصادر الشرطة أن الجناة دخلوا متجر «أولوكس» من خلال شرفة في الطبقة الرابعة وصلوا إليها تسلقاً.

وبعد تعطيل جهاز الإنذار، راحوا يلقون الحقائب من النافذة، وكان يتلقفها شريك لهم ويضعها في مركبة. وبلغت المسروقات أكثر من 100 حقيبة من ماركات «إيرميس» و«ديور» و«لوي فويتون» و«شانيل».

وغادر اللصوص المكان بعد 20 دقيقة، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بنحو مليون يورو دون احتساب الضرائب.

وشرعت الوحدات المختصة في الشركة التحقيق في ملابسات عملية السطو.