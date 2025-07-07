الامارات | «مديرة متجر» تقتل موظفة بـ«جلوسها عليها».. جريمة مروّعة تهز لوس أنجلوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عائلة الشابة الأميركية، جيسيكا ماكلوهلين، البالغة من العمر 24 عاماً، وفاتها رسمياً بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش عنها، نتيجة تعرضها لاعتداء وصف بـ"العنيف" داخل أحد فروع متاجر 7-Eleven في مدينة لوس أنجلوس يوم 24 يونيو الماضي.

ووفقاً لروايات شهود عيان وشقيقها شون ماكلوهلين، بدأت الواقعة عندما ألقت مديرة المتجر زجاجة باتجاه جيسيكا، ثم قامت بالإمساك بها بقوة، وجلست على صدرها مانعةً إياها من التنفس. وأفادت التقارير بأن موظفين آخرين حاولوا التدخل لإنقاذها، إلا أن المديرة اعتدت عليهم أيضاً.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، كانت جيسيكا فاقدة للوعي وغير قادرة على التنفس. تم نقلها على الفور إلى مستشفى هوليوود بريسبيتيريان، حيث تم إعلان إصابتها بموت دماغي جراء انقطاع الأوكسجين لفترة طويلة. وفي الثاني من يوليو، قررت عائلتها فصل أجهزة الدعم الحيوي بعد تأكيد الأطباء استحالة تعافيها.

وتشير المعلومات التي نشرتها العائلة على منصة GoFundMe إلى أن المديرة، وتدعى فاليريا بارا، حاولت التستر على الجريمة بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل أن تهرب من الموقع على متن دراجة هوائية. وحتى لحظة إعداد الخبر، لم تُعلن الشرطة عن توقيفها رسمياً.

من جهتها، أكدت شركة 7-Eleven أنها قامت بطرد المديرة فوراً من منصبها، وأعلنت تعاونها الكامل مع السلطات في التحقيق الجاري، معربة عن "أسفها العميق" لما حدث، وفقاً لتصريحاتها لوسائل إعلام أميركية.

في المقابل، أعربت عائلة جيسيكا عن أملها في تحقيق العدالة سريعاً، داعيةً إلى محاسبة المتسببة في الحادث، وحماية سمعة ابنتهم التي وصفتها بـ"الطيبة والمجتهدة". كما أطلقت العائلة حملة تبرعات لتغطية تكاليف الجنازة عبر المنصة الإلكترونية.

يُذكر أن عدة وسائل إعلام أميركية، من بينها Los Angeles Times وKTLA، تابعت تفاصيل الحادث واعتبرته "جريمة لا تغتفر"، مطالبة بسرعة القبض على المديرة ومحاسبتها قانونياً.