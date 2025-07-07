الامارات | 3 في المستشفى بحالة حرجة.. النحل يهاجم سكان بلدة فرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب هجوم غير اعتيادي للنحل في بلدة أورياك الفرنسية في إصابة 24 شخصاً، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفقاً لما قالته السلطات المحلية.

وقالت المقاطعة الواقعة في إقليم كانتال بجنوب وسط فرنسا إن عدداً من المارة تعرضوا للسع النحل خلال نحو 30 دقيقة صباح أمس (الأحد). وهرع رجال الإطفاء والفرق الطبية لموقع الحادث لإسعاف الضحايا، في حين أقامت الشرطة طوقاً أمنياً حتى أوقف النحل هجومه.

ونقل ثلاثة أشخاص في حالة حرجة إلى مستشفى محلى.

وقال عمدة البلدة، بيير ماثونير، لشبكة فرانس 3 الفرنسية إن الحادث ربما يكون له علاقة بدبابير آسيوية تهدد خلايا النحل، وضعت على سطح فندق بوسط البلدة منذ أكثر من 10 أعوام. وأضاف أن ذلك من المرجح أن يكون قد جعل النحل أكثر عدوانية.

وأوضح أن «الأمور انتهت بسلام»، مضيفاً: «تم تنسيق جهود قطاع الطوارئ بصورة مثالية. لم يحدث ذعر في البلدة، ولكن عدد من الأشخاص تعرضوا للسع».

