الامارات | عرضها نصف متر وسرعتها 15 كم/ ساعة ... تعرَّف على أصغر سيارة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم الميكانيكي الإيطالي أندريا مارازي أضيق سيارة قابلة للقيادة في العالم، مستخدماً هيكل طراز "فيات باندا" من عام 1993.

وتميزت المركبة الجديدة بعرض لا يتجاوز نصف متر، مما منحها مظهراً أشبه برسوم كارتونية مجسَّدة.

وأوضح مارازي أن العمل على المشروع استغرق أكثر من عام، مع الحفاظ على معظم المكونات الأصلية للسيارة، بما في ذلك المصابيح الأمامية والأبواب والسقف والعجلات. إلا أن الهيكل تعرض لتعديل جذري، حيث تم تقطيعه إلى قسمين وتصغيره مع الحفاظ على وظائفه الأساسية، مما يسمح للسيارة بالسير، واستخدام المكابح، وتشغيل الإشارات والمصابيح.

ونظراً لضيق المساحة، استبدل مارازي المحرك التقليدي بمحرك كهربائي مأخوذ من سكوتر، يعمل ببطارية 24 فولت، ويوفر مدى سير يصل إلى 25 كيلومتراً بسرعة قصوى تبلغ 15 كم/ساعة.

ورغم كفاءة التصميم، فإن السيارة لن تحصل على فرصة للسير على الطرقات، كونها غير مسجلة قانونياً. وصممت في الأساس كـ"نموذج" يُعرض في المعارض والفعاليات فقط.