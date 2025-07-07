الامارات | نبيلة عبيد تستغيث بالدولة المصرية: "أودّي تاريخي فين؟"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن قلقها من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قد تؤدي إلى فقدانها شقتها في شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي وصفتها بأنها تحتوي على أرشيف حياتها الفنية وتضم كل ذكرياتها وجوائزها.

وبحسب ما نقلت عنها صحيفة "الشروق" المصرية، عبرت نبيلة عبيد عن قلقها من الأنباء المتداولة عن تعديلات قانون الإيجار القديم؛ مشيرة إلى إقامتها في شقتها بنظام الإيجار القديم.

وذكرت أن الشقة تضم كل المتعلقات التي استخدمتها في أعمالها الفنية، مشيرة بالقول: "الشقة دي عزيزة وغالية عليا، وفيها كل النجاحات اللي شفتها على مدار حياتي في السينما، بداية من رابعة العدوية وحتى الراقصة والسياسي".

وأضافت في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة "الشروق": "الشقة فيها هدومي ومجلاتي، وفيها الصحف اللي كتبت عني، والأماكن اللي صورت فيها، في لقاءات فنية كنت بسجلها هناك، قولولي أودي التاريخ ده فين؟ أحطه فين؟ أنا لما يجرالي حاجة النهاردة، التاريخ ده هيروح فين؟ كل الجوائز تترمي فين؟! تتباع على سور الأزبكية يعني؟".

وأوضحت أنها تفاجأت بالأخبار المنتشرة بشأن قانون الإيجار القديم، قائلة: "لو القانون هيتم تطبيقه دلوقتي، أنا هودي التاريخ ده كله فين؟ أحطه فين؟ مين يصونه بعدي عشان يظهره بصورة قوية وصورة كويسة؟".

وبحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام، قالت نبيلة عبيد: "البيت ده وش السعد عليا، خرجت منه أغنية قارئة الفنجان لعبدالحليم حافظ، أنا لا اتجوزت ولا خلّفت، الشقة دي هي عمري كله"، مناشدة تحويل تلك الشقة إلى متحف يضم جميع مقتنياتها بدلا من ضياعها.

لكن تصريحات الفنانة المصرية جاءت بعد موافقة البرلمان على تطبيق قانون الإيجار القديم.

ووجهت الفنانة الشهيرة نداء عاجلا إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب السينمائيين مسعد فودة، مطالبة بحماية هذا التراث الفني، معربة عن أملها في تحويل الشقة إلى مزار ثقافي لجمهورها بعد وفاتها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية رد الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، على استغاثتها قائلا: "النقابة ملهاش علاقة، ده قانون والقانون فوق الجميع"، مشيرا إلى أنه هو نفسه يعيش في شقة إيجار قديم.