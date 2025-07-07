الامارات | 6 ملايين زائر لكاتدرائية نوتردام منذ إعادة فتحها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت كاتدرائية نوتردام في باريس التي رُمّمت بعد حريق دمرها عام 2019، أكثر من ستة ملايين زائر منذ إعادة فتحها في ديسمبر الماضي.

وقال المسؤول عن الكاتدرائية، المونسنيور أوليفييه ريبادو دوما، لصحيفة «لا تريبون ديمانش»، إن «(نوتردام) تُعدّ اليوم المعلم الأكثر جذباً للزوار في فرنسا».

وأضاف: «لا يُضاهي التأثر الذي أحدثه الحريق سوى التأثر الذي أحدثته إعادة الافتتاح».

واستقبلت الكاتدرائية 6.02 ملايين شخص بين 16 ديسمبر و30 يونيو الماضيين، بمتوسط 35 ألف زائر يومياً.

وإذا استمر هذا الإقبال في النصف الثاني من العام، فمن المتوقع أن يصل عدد زوار الكاتدرائية إلى نحو 12 مليوناً في 2025.

وأعادت كاتدرائية نوتردام فتح أبوابها بعد مشروع ترميم ضخم استغرق خمس سنوات ومُوِّلَ بتبرعات بلغت 846 مليون يورو، من مختلف أنحاء العالم.