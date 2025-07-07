الامارات | البرامج الصيفية لصندوق الوطن تركز على أجيال المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن إطلاق البرامج الصيفية للصندوق في نسختها الثالثة هذا العام بكل إمارات الدولة، اليوم، في 54 مقراً في المدارس الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية والشبابية، يستهدف الوصول إلى 50 ألف مشارك من طلبة المدارس والجامعات، ويركز على بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية والفخورة بلغتها العربية «لغة القرآن»، من خلال مئات الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية والمعرفية التي تعزز الهوية الوطنية واللغة العربية، بجانب أكثر من 30 عرضاً مسرحياً يقدمها عدد كبير من مبدعي الإمارات للمشاركين في البرامج الصيفية للمرة الأولى على مسارح البرامج الصيفية لصندوق الوطن، إضافة إلى مئات الفعاليات المتعلقة بفنون الخط العربي والتراث والقصص والألعاب الإبداعية والمسابقات اليومية والجوائز الفورية لكل المشاركين من المدارس كافة.

وشدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على أهمية توفير كل الإمكانات اللازمة للبرامج الصيفية بالمدارس والمراكز المختارة على مستوى الدولة، بما يضمن نجاحها في الوصول إلى أهدافها التي تضمن تحقيق رسالتها السامية، والتي تركز على نقل قيم الهوية الوطنية الإماراتية وكل ما يتعلق بها إلى الأجيال الجديدة، مضيفاً أن صندوق الوطن يستلهم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن تكون هويتنا الوطنية قوية ومستدامة ونابضة بالحياة، وأن تصل إلى الأجيال الجديدة لتكون لها الدرع والحافز نحو التقدم والازدهار، معتبراً أن المبادرات والفعاليات والأنشطة الخاصة بالبرامج الصيفية لصندوق الوطن هي تجسيد حي لهذه الرؤية الحكيمة.

ووجّه بأن تكون البرامج الصيفية لصندوق الوطن منصة تربوية وترفيهية تستطيع تقديم محتوى مميّز وجذاب، يمكنه الوصول إلى طلاب المدارس بأسلوب ممتع، لتعريف الأجيال الجديدة بهوية الإمارات وقيمها الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، وقال: «يجب التركيز على أن تكون البرامج المتعلقة باللغة العربية جذابة ومبتكرة، لكي يُقبل عليها الطلاب بحب واستمتاع، ولتصل رسالتنا في دعم وحماية هذه اللغة إلى هذه الأجيال التي نعدها، لكي تصنع مستقبل الإمارات، إضافة إلى تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار». ونوه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأهمية التركيز الكامل من قبل كل المخططين والمنظمين والمدربين المشرفين على البرامج الصيفية على الهدف الرئيس، وهو تعزيز قيم الهوية الوطنية الإماراتية في نفوس الصغار، بحيث تصبح أسلوباً لحياتهم جميعاً من خلال تعريفهم بأهمية الحفاظ على جميع مكونات الهوية الوطنية، وترسيخها من خلال الأنشطة والأساليب الممكنة، كالإبداع والترفيه والتدريب والمسابقات وغيرها. من جهته، أوضح مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن الأهداف الرئيسة للبرامج الصيفية تركز على التعرّف إلى مكونات الهوية الوطنية، والحفاظ على اللغة العربية والولاء للدين الحنيف، وتعزيز الثقة والفخر بقيم الانتماء والولاء للهوية الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية ونقلها إلى أجيال المستقبل، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية والقدرة على الابتكار لدى الجيل الجديد، والتوعية وتعزيز مبادئ ومفاهيم الاستدامة.

فئات

قال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن البرامج الصيفية للصندوق التي تتواصل حتى 31 من الشهر الجاري، تركز على تصنيف المشاركين إلى ثلاث فئات من ثماني إلى 10 سنوات، ومن 11 إلى 13 سنة، ومن 14 إلى 16 سنة، وإعداد محتوى معرفي يناسب كل فئة ويقدم لها ما يمكن أن تستوعبه وتستمتع به من أنشطة وفعاليات، وهو ما تم بالفعل، داعياً أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة كل التفاصيل والجديد في البرامج الصيفية لصندوق الوطن.

نهيان بن مبارك:

• البرامج تسهم في تعزيز قيم الهوية الوطنية واللغة العربية لدى الناشئة والشباب.

• 30 عرضاً مسرحياً يقدمها فنانو الإمارات على مسارح البرامج الصيفية.