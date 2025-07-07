الامارات | النغم الأصيل يصدح في مكتبة محمد بن راشد.. من «النهر الخالد» حتى «بحر المحبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ليلة موسيقية تنبض بروح الخليج وتراثه العريق، أحيت فرقة الإمارات الموسيقية حفلاً، أول من أمس، على خشبة مسرح مكتبة محمد بن راشد في دبي، جمع بين أنغام ألحان من الإمارات والبحرين، فضلاً عن أغنيات مصرية، ليقدم للجمهور مزيجاً فنياً ساحراً.

وتميّز الحفل الذي شهد حضور العديد من الشخصيات الإماراتية الموسيقية البارزة، ومنهم عيد الفرج، مؤسس الفرقة والملحن إبراهيم جمعة، والكثير من عشاق النغم الأصيل، تنوعاً في الألحان والتوزيع الموسيقي الذي حافظ على الطابع التراثي لكل بلد.

وشارك في الحفل الذي افتتح بمعزوفة «النهر الخالد» للموسيقار محمد عبدالوهاب، تلتها معزوفة «نورة» للمؤلف الإماراتي عبدالعزيز المدني، ثلاثة من نجوم الغناء الخليجي، هم أحمد الرضوان وسيف العلي وجاسم محمد. وأبدع الفنانون بتقديم مجموعة مختارة من الأغاني الكلاسيكية الخليجية والمصرية، حملت توقيع كبار الملحنين في الموسيقى العربية والخليجية، وصدحت حناجرهم بأغنيات من ألحان عيد الفرج، وأبوبكر سالم، وإبراهيم جمعة.

وقدّم أحمد الرضوان أغنية «انته الفرح» و«بحر المحبة» من ألحان عيد الفرج، وأغنية «كله ده كان ليه» لمحمد عبدالوهاب، فيما غنى سيف العلي «ما علينا» من ألحان أبوبكر سالم، لينتقل إلى التراث البحريني مع أغنية «صوت عربي»، ثم التراث الإماراتي مع أغنية «اليوهري».

أما الفنان جاسم محمد فقدم «لا تصيح تبغيه» من كلمات أحمد المري وألحان إبراهيم جمعة، و«أجر الصوت» من كلمات عبداللطيف البناي وألحان أنور عبدالله، وأغنية «بتلوموني ليه» من كلمات مرسي جميل وألحان كمال الطويل والتي أداها الراحل عبدالحليم حافظ.

خطوة جديدة

من جانبه، قال مدير فرقة الإمارات الموسيقية عبدالعزيز المدني لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء ببدء الفرقة خطوة جديدة في نشر الوعي والثقافة عن طريق صرح عظيم، وهو مكتبة محمد بن راشد، التي إلى جانب الكتب تحمل الأنشطة المرتبطة بالفن والثقافة والتحف الأثرية، فتقديم الحفل على خشبة مسرحها يُعدّ إنجازاً مهماً للفرقة».

وأشار إلى أن الحفل جمع بين الألوان الخليجية والمصرية، بهدف تقديم ما يحبه الجمهور، واصفاً الحفل بأنه يكتسب أهمية كبيرة، لاسيما أنه يأتي بعد توقف لفترة طويلة عن تقديم الحفلات الموسيقية.

وحول انتقاء الأغنيات، أوضح المدني أنه تم اختيار أعذب الألحان المعروفة في الخليج العربي، إذ إن الفرقة هي الفرقة الموسيقية الوحيدة المعتمدة التابعة لوزارة الثقافة، ويلقى على عاتقها الكثير من المسؤوليات في نشر الثقافة الموسيقية، وهذا بدوره يجعل الأضواء مسلطة عليها بما تقدمه للهوية الإماراتية، لذا فالحفلات التي تقدمها تتميّز بكونها ذات طابع ثقافي بالدرجة الأولى.

وعن مبادرة تأسيس «أوركسترا دبي» قال المدني: «هذا الإعلان أسهم في فرحة كبيرة لجميع العاملين في المجال، والجميع بانتظار الهيكلة الإدارية والموسيقية، وطالما أن الحكومة تدعم الفن، فيمكن القول: إن الموسيقى بخير».

بيئة داعمة

من جهته، قال الفنان الإماراتي سيف العلي الذي شارك بالغناء خلال الحفل، إنه انضم إلى الفرقة منذ 10 سنوات، إذ بدأ منذ الصغر لأن والده كان مغنياً، كما أن البيئة كانت داعمة له، مشيراً إلى أنه بعد انضمامه إلى الفرقة اكتسب صداقات من الوسط الفني، ولكن أبرز ما اكتسبه من الفرقة هو الحفاظ على الهوية الإماراتية والتراث والعمل على حمايتهما من الاندثار، إذ تقدم الفرقة رسالة مهمة بهذا الخصوص.

وأضاف أن الحفاظ على الهوية الإماراتية يأتي من خلال استراتيجية تقوم على تطوير التراث وكل ما هو كلاسيكي بطريقة مميّزة لتقديمه على نحو أفضل، لافتاً إلى أن الموسيقى الافتتاحية التي اختيرت للحفل هي من توقيع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وتقديمها من قبل الفرقة يُبرز محاولة المزج بين الخليجي والنغم العربي، وهذا التنويع مهم جداً في مجال الموسيقى.

ورأى أن الحفل في مكتبة محمد بن راشد يحمل نكهة خاصة، بسبب تقديمه بين جنبات هذا الصرح الحضاري، خصوصاً أن معظم الأغنيات التي اختيرت لها طابع مميّز، كما أنه قدّم أغنية بالفن «اليوهري» وهو قالب يمتاز بالموال والإيقاع الإماراتي، ويحمل الكثير من الخصوصية.

«المايسترو»: رضا الجمهور.. هو التحدي

قُدِّم حفل فرقة الإمارات الموسيقية في مكتبة محمد بن راشد، بقيادة المايسترو أحمد طه، الذي أكد لـ«الإمارات اليوم»، أن الفرقة تمتلك برنامجاً كبيراً، وبالتالي عند التحضير لأي حفل، تكون الفرقة مستعدة لاختيار الأغنيات الخاصة به بسهولة، مشيراً إلى أنه تعمد التنويع بين الأغنيات الخليجية والعربية.

وأوضح أنه يختار الأغنيات تبعاً لأصوات الفنانين المشاركين، وذلك بالتشاور مع عيد الفرج، الذي لايزال إلى اليوم يضع بصماته الخاصة على عمل الفرقة، وهو الداعم الرئيس لجميع المنضمين إليها، وأشاد بدعم وزارة الثقافة للفرقة، حيث تتم دعوتها إلى المشاركة في حفلات خارج الدولة، لتمثيلها من خلال الموسيقى، معتبراً أن التحدي الأساسي مع كل حفل هو رضا الجمهور.

عبدالعزيز المدني:

• الفرقة يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات في نشر الثقافة الموسيقية.

سيف العلي:

• الحفل يحمل نكهة خاصة بسبب تقديمه بين جنبات هذا الصرح الحضاري.