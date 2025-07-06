الامارات | مكيف السيارة يعاني خلال الصيف؟.. جرّب هذه النصائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يساعد تبريد المقصورة الداخلية للسيارة خلال فصل الصيف على الشعور بالراحة أثناء القيادة؛ ما يرفع درجة السلامة والأمان في ظل الحرارة الشديدة.

وأوردت مجلة السيارات «أوتو جاتسيته» أنه كلما قل التعرض لأشعة الشمس المباشرة، انخفض التحميل على مكيف الهواء، ولذلك ينبغي صف السيارة للانتظار في الظل سواء كان ذلك في المرآب أو تحت الأشجار أو أسفل مظلة لحماية السيارة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وإذا لم تتوافر أماكن مظللة لإيقاف السيارة، ففي هذه الحالة يمكن استعمال أفلام الحماية من الشمس أو الستائر، التي يتم تركيبها على الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية، علاوة على أن المناشف ذات الألوان الفاتحة، والتي يتم وضعها على المقاعد الجلدية والمقود ولوحة القيادة، تعمل على عكس الضوء والحرارة، ما يحد من تراكم السخونة بداخل مقصورة السيارة.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقصورة السيارة إلى أكثر من 70 درجة مئوية، ولذلك يجب فتح جميع النوافذ قبل ركوب السيارة لإخراج الهواء الساخن بسرعة، وتتيح بعض موديلات السيارات القيام بهذه الخطوة بضغطة زر واحدة على الريموت كنترول، ويمكن التحقق من هذه الوظيفة من خلال الاطلاع على دليل تشغيل السيارة.

وبمجرد تصريف الهواء الساخن من مقصورة السيارة فإنه يجب غلق النوافذ والأبواب مرة أخرى، وإذا كانت الحرارة لا تزال مرتفعة بداخل السيارة فإن مكيف الهواء سيتحمل المزيد من الجهد.

وفي البداية يجب ضبط المروحة على وضع تدوير الهواء، والذي يظهر في السيارة برمز سهم دائري، ويعمل هذا الوضع على منع دخول الحرارة الخارجية، ومع ذلك من الأفضل التحول بعد فترة من الوقت إلى وضع دخول الهواء النقي لضمان وجود كمية كافية من الأكسجين بمقصورة السيارة.

وبالنسبة للسيارات المزودة بمكيف هواء يدوي فإنه من الأفضل ضبط درجة الحرارة على أدنى درجة مع بداية الرحلة، ولكن هذا الوضع يستمر لفترة قصيرة فقط، لضمان التبريد السريع، أما الموديلات المزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي فإن هذه العملية تتم بشكل تلقائي.

علاوة على أنه يجب ضبط فتحات التهوية بالسيارة بحيث لا يتم توجيه تيار الهواء نحو العينين أو الرقبة مباشرة، كما أنه لا ينبغي وجود فارق كبير بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة الحرارة بمقصورة السيارة.

وعند ضبط درجة الحرارة على قيمة منخفضة للغاية في مقصورة السيارة فقد يتعرض قائد السيارة لمشكلات صحية مثل نزلات البرد، وينصح الخبراء بألا يتجاوز الفرق بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة الحرارة بمقصورة السيارة ست درجات مئوية. وإذا رغب قائد السيارة في تبريد أكثر، فيمكنه زيادة سرعة المروحة؛ حيث تعمل حركة الهواء على وجود تأثير تبريد منعش.

وفي حالة وجود رائحة عفن داخل مقصورة السيارة بدلاً من رائحة الهواء النقي، فإن ذلك يرجع إلى عدم صيانة مكيف الهواء بدرجة كافية؛ إذ تساعد الصيانة المنتظمة واستبدال فلتر مقصورة السيارة على منع نمو البكتيريا، التي تؤدي إلى ظهور رائحة العفن.

ولضمان استمرار عمل نظام التبريد بصورة سليمة، فإنه يجب تشغيل مكيف الهواء لمدة 10 دقائق في الأسبوع على الأقل، حتى خارج أشهر الصيف.