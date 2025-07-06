الامارات | طفلة تتقيأ ديداناً حية لمدة شهر.. والسبب مشكلة منزلية شائعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف أهل فتاة صينية تبلغ من العمر ثماني سنوات، كانت تتقيأ ديداناً حية لمدة شهر، أن سبب مرضها كان مشكلة منزلية شائعة.

وعلى الرغم من مراجعة العديد من الأطباء، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب تقيؤ الفتاة، التي لم يكشف عن هويتها، وهي من مدينة يانغتشو، بمقاطعة جيانغسو شرق الصين.

وقال والدها إنها كانت تتقيأ بعض الديدان بطول سنتيمتر واحد في كل مرة. ولم تجد الأسرة حلاً للمشكلة إلا حينما نصحوا بفحص هذه الدودة النادرة لدى المركز المحلي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وهناك، تعرفوا على الدودة على الفور، وقارنوها بأخرى وجدوها سابقاً لدى امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً.

واتضح أنها يرقة ذباب الصرف الصحي، المعروف أيضاً باسم ذباب العثة. والتي توجد عادةً في الأماكن الداخلية الرطبة، مثل المرحاض والمطبخ.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن مركز يانغتشو لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقديراته بأن يرقات ذباب الصرف الصحي قد لوّثت المياه الجوفية الجارية.

وقال الخبير في المركز، شو يوهوي، إن يرقات ذباب الصرف الصحي قد لوّثت المياه الجوفية الجارية، مضيفاً «عندما تنظف الطفلة أسنانها أو تسحب سيفون المرحاض، قد تدخل الديدان إلى جسمها من خلال رذاذ الماء».

وحذّر من قتل الحشرة باليد لأن البكتيريا التي تحملها قد تبقى على اليد وتدخل جسم الشخص عند استخدام يديه لفرك عينيه. كما ينصح بالتخلص من الذباب باستخدام الماء المغلي مع إضافة الملح وصودا الخبز.

ولكن الطريقة الأكثر فعالية للقضاء عليها هي الحفاظ على نظافة وجفاف الحمام والمطبخ.