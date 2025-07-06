الامارات | حاول الهرب من الشرطة فواجه مصيراً أسوأ من الاعتقال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ سارق متاجر مشتبه به كان يحاول الهرب من شرطة هيوستن قراراً صادماً ومؤلماً داخل أحد المراكز التجارية حينما شرع بالقفز من الطابق الثاني ليحط على حلبة تزلج على الجليد؛ ما تسبب له بمشاكل كبيرة.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، كان ضباط الشرطة يعملون في نوبة أمنية داخل مركز غاليريا عندما تم تنبيههم إلى حدوث سرقة. وتمكنوا بسرعة من تحديد مكان المشتبه به، الذي اندفع عبر المركز التجاري وقفز فوق درابزين الطابق الثاني في محاولة للهرب. فهبط بقوة على الجليد، وبقي يتأوه من الألم.

ويُظهر مقطع فيديو التقطه الشاهد كين جيليارد الرجل ملقى على حلبة التزلج، يصرخ من الألم، حيث أوضح لموقع Click2Houston: أنه «بمجرد سقوط الرجل، حاول النهوض. وأعتقد أنه لاحظ أن ساقيه مكسورتان، فصرخ قائلاً: (ساقاي مكسورتان)».

وفي مقطع الفيديو، يُمكن رؤية الضباط وهم يسيرون على الجليد للوصول إلى الرجل.

من جهته، قال مارتن نوريس الذي كان يتسوق بمكان قريب لقناة فوكس 26: «قفز الرجل مباشرةً إلى أسفل، محاولاً الهبوط، وعندما اصطدم بالجليد، انفصلت ساقاه حرفياً من تحته.. لقد انكسرتا».

ووفقًا لنوريس، صاح المشتبه به بوجه الشرطة قائلاً: «تعالوا خذوني» قبل أن يقفز مباشرةً، حيث بقي بعدها بلا حراك.



ونُقل الرجل إلى مستشفى مصاباً بجروح خطيرة في ساقه. وحتى آخر التقارير، لم يتم الكشف عن هويته، ولا تزال التهم الرسمية معلقة. وتقول الشرطة إنه من المتوقع أن يواجه تهم السرقة والتهرب من الاعتقال.