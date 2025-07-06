تعرف على الأبراج التي قد تخذلك في اصعب اللحظات

هناك بعض الأبراج التي يُنظر إليها على أنها قد تكون غير موثوقة أو تسبب مشاكل في الأوقات الصعبة. هذه الأبراج لا يمكنها ان تكون سنداً لك في الأوقات الصعبة والمحرجة، وبطبيعة الحال لا يمكن الاعتماد عليها خاصة في وقت الصعاب.

ففي كثير من الأحيان، يكون بعض الأشخاص موجودين دائماً من أجلك، ومع ذلك يهربون عند أدنى صعوبة ولا يترددون في خذلانك ويضعون مصالحهم قبل مصلحتك. لذا ينصح بتوخي الحذر والتروي في التعامل مع هذه الأبراج في المواقف الحرجة.

تعالوا نتعرف على الأبراج التي قد تخذلك في أصعب الأوقات..توخي الحذر منها.

برج الحمل

يُعرف مولود برج الحمل باندفاعه ومثابرته وتفانيه. يستمتع بالحركة وتغيير الوظائف والتنقل والسفر في أي وقت. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤثر على الطرف الآخر، إلا أنه لن يتردد في وضع مصلحته الشخصية أولاً. إنه مندفع وعفوي ويميل إلى التسرع في الأمور دون التفكير في عواقب أفعاله. تماماً كما قد يدخل في علاقة باندفاع، فقد يهرب أيضاً عند أدنى علامة خطر ويمكن أن يكون غير مخلص من وقت لآخر. لن يجد صعوبة في ترك علاقة طويلة الأمد. إنه ليس خائناً ولكنه لا يتردد في ترك العلاقة التي لا تجعله سعيداً.

برج الدلو

يصعب على مولود برج الدلو التخلي عنك عندما تحتاج إلى مساعدته، فهو لن يتردد في رفض طلبك. ومع ذلك، إذا خذلك، فغالباً ما يكون ذلك بسبب قيامه بالتزامات تتطلب المزيد من القوة والطاقة. ما يهمه هو تحقيق رغباته وخططه. قد يكون كريماً في بعض الأحيان، لكنك ستشعر دائماً أن الأمور أكثر تعقيداً في وجوده. تحت الضغط، يمكنه بسهولة تصعيد الوضع وجعل المشكلة أسوأ. ولهذا ستراه يهرب بمجرد أن تتفاقم المشاكل ولن يشعر أبداً بالمسؤولية عن أفعاله. في العلاقة، هو قادر على إنهاء كل شيء بأدنى صعوبة ولن يعتذر أبداً عن خذلانك.



برج القوس

على الرغم من أن مولود برج القوس يُظهر المبادرة واللطف في معظم الأوقات، إلا أنه قد يفقد صبره بسرعة ويتخذ قرارات متهورة. يميل إلى التلاعب بالآخرين لتحقيق أهدافه وخدمة مصالحه الخاصة. ولهذا السبب ليس لديه مشكلة في الانسحاب بمجرد أن تتعقد الأمور. فبدلاً من مساعدتك، سيضع المزيد من العقبات في طريقك بكل أفكاره السلبية. وللتعبير عن وجهة نظره، لن يتردد في التخلي عنك، خاصة في أصعب اللحظات وفي تركك دون تفسير. إنه أناني وفخور، يتصرف وفقاً لرغباته، مما يزعج الآخرين. في العلاقة، يمكنه قطع العلاقات بمجرد أن يصبح الوضع حرجاً ومتوتراً.

برج الأسد

يتمتع برج الأسد بشخصية قيادية ويحب أن يكون في مركز الاهتمام، مما يجعله أحيانًا يركز على نفسه أكثر من الآخرين، ويسعى برج الأسد دائمًا لتحقيق طموحاته وأهدافه، وقد ينسى أحيانًا مراعاة مشاعر المحيطين.لذا نراه أنانيًا أحياناً يهتم لمشاعره أكثر من مشاعر الآخرين ويهرب من تحمل المسؤولية تجاه الآخرين مما يجعله غير موثوق بين الأبراج.

تابعي صفات الأبراج الأكثر غموضاً.. تعرفي إليها

برج الجوزاء

يعتبر برج الجوزاء شخصية مزدوجة ومتقلبة، وغالبًا ما يركز على ما يجعله سعيدًا في اللحظة الحالية، وقد يُنظر إليه على أنه أناني بسبب تفضيله لمصلحته الشخصية على الالتزامات تجاه الآخرين.

برج العذراء

يميل برج العذراء إلى الانتقاد والتركيز على التفاصيل التي تهمه فقط، مما يجعله يبدو أنانيًا عندما يتجاهل وجهات نظر الآخرين، ويسعى برج العذراء للكمال، وقد يتوقع من الجميع التكيف مع طريقته. وقد يهرب من المواجهة في الكثير من المواقف أو الوقوف مع الآخرين في أصعب الأوقات.

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