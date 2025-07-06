روتين العناية بالبشرة الدهنية في الصيف.. دليلك المتكامل يبدأ من التنظيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 11:54 صباحاً - في قلب الصيف اللاهب، حين تتراقص أشعة الشمس على وجهك كل صباح، وحين تتسلل درجات الحرارة العالية إلى مسامك من دون استئذان، تشعر بشرتك الدهنية وكأنها في صراع دائم مع العرق، واللمعان، والمسام المفتوحة، والبثور المفاجئة التي تفسد نضارة وجهك. نعم، البشرة الدهنية تحتاج إلى روتين خاص، وخصوصاً في فصل الصيف، حيث يزداد إفراز الزيوت الطبيعية وتتضاعف التحديات الجمالية.

أنتِ تستحقين أن تتألقي ببشرة صحية، ناعمة، خالية من اللمعان المزعج، ومليئة بالحيوية. ومن هنا، كان لابد من هذا الدليل المفصل الذي يرافقك خطوة بخطوة في روتين العناية بالبشرة الدهنية خلال فصل الصيف؛ لنمنحك الأدوات والعادات التي تسيطر على إفراز الزيوت، وتغلق المسام، وتمنع الحبوب، وتعزز إشراقة وجهك بشكل طبيعي.

فلا داعي للقلق بعد اليوم؛ لأن كل خطوة ستقرئينها هنا؛ مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات بشرتك، وتمنحك الإحساس بالانتعاش والثقة طوال النهار، حتى في أكثر الأيام حرارة ورطوبة.

روتين العناية بالبشرة الدهنية في الصيف

استخدام واقٍ شمسي بتركيبة غير دهنية يناسب نوع بشرتك

التنظيف العميق بدون تجفيف

البداية دائماً مع التنظيف. ولكن بالنسبة للبشرة الدهنية في الصيف، لا يكفي استخدام أي غسول.

اختاري غسولاً لطيفاً على البشرة وخالياً من الزيوت (Oil-Free)، يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو الزنك، وهي تساعد على تنظيف المسام وتقليل الإفرازات الدهنية.

إن مرتين يومياً تكفيان: مرة صباحاً لإزالة الزيوت التي تتراكم ليلاً، ومرة مساءً لتنظيف البشرة من العرق والغبار وبقايا المكياج.

تجنبي الغسولات التي تسبب "صرير" البشرة؛ لأنها تخل بتوازن الزيوت الطبيعي، ما يحفز البشرة لإفراز المزيد من الدهون.

التونر القابض للمسام

في الصيف، تصبح المسام أكثر وضوحاً، خصوصاً لدى صاحبات البشرة الدهنية.

بعد الغسول، استخدمي تونر لطيفاً خالياً من الكحول، يحتوي على ماء الورد أو بندق الساحرة (witch hazel)؛ لتهدئة الجلد وشد المسام.

نصيحة ذهبية: احتفظي بزجاجة صغيرة من التونر في الثلاجة، واستخدميه كرشاش منعش خلال اليوم، خصوصاً بعد التعرض للشمس.

الترطيب الذكي

قد تعتقدين أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب، لكن الحقيقة أنها بحاجة إلى مرطب خفيف؛ حتى لا تحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت.

اختاري جِلاً مرطباً بتركيبة مائية (water-based) أو يحتوي على حمض الهيالورونيك، الذي يرطب من دون أن يسد المسام.

ضعيه بعد التونر مباشرة، واسمحي له بالامتصاص التام قبل وضع واقي الشمس.

واقي الشمس غير اللامع (Matte Sunscreen)

واقي الشمس هو بطلتك الحقيقية في الصيف، لكنه يمكن أن يكون كابوساً إذا كان ثقيلاً أو يترك لمعاناً.

ابحثي عن واقي شمس بتركيبة غير دهنية (non-comedogenic) ومطفية للمعان (matte finish)، بحد أدنى SPF 30.

ضعيه آخر خطوة صباحاً، وانتظري 10 دقائق قبل وضع أي مكياج.

أعيدي وضعه كل ساعتين عند التعرض للشمس.

مقشرات الصيف اللطيفة

تقشير البشرة مهم لإزالة الخلايا الميتة، لكن لا تفرطي فيه.

مرة واحدة في الأسبوع، باستخدام مقشر كيميائي خفيف يحتوي على أحماض ألفا أو بيتا (مثل AHA / BHA)، يكفي لتنظيف عميق من دون تحسس.

لا تستخدمي المقشرات الحبيبية القاسية؛ فهي تؤدي إلى خدش سطح البشرة وتحفيز الدهون.

ماسكات تمتص الزيوت

لمرّة أو مرتين في الأسبوع، استخدمي ماسكاً طينياً (مثل الطين الأخضر أو الكاولين)؛ لامتصاص الدهون الزائدة وتنقية المسام.

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي لنتائج مضادة للبكتيريا.

مكياج مقاوم للحرارة والزيوت

إذا كنتِ من محبات المكياج، اختاري مستحضرات مصممة خصيصاً للبشرة الدهنية، مثل:

برايمر مطفي. كريم أساس خفيف وخالٍ من الزيوت. بودرة شفافة مضادة للمعان. بخاخ تثبيت (setting spray) للتحكم بالزيوت. وتذكّري: كلما قلّت الطبقات، كانت بشرتك أكثر راحة وانتعاشاً.

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نمط حياة يدعم صحة البشرة

شرب الكثير من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب البشرة



الصيف لا يؤثر فقط خارجياً، بل داخلياً أيضاً، لذا: