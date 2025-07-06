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الامارات | الدالاي لاما: آمل أن أعيش أكثر من 130 عاماً

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دارامشالا (الهند) - أ.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ90 اليوم، عن أمله في أن يعيش حتى يتجاوز عمره 130 عاماً.

وقال الدالاي لاما - الحائز جائزة نوبل للسلام - للآلاف من أتباعه الذين احتشدوا أمس في مدينة دارامشالا شمال الهند: «آمل أن أعيش أكثر من 130 عاماً».

ودارامشالا هي موطن الدالاي لاما في المنفى منذ عام 1959 بعد فراره من التبت في أعقاب انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.

ويحتفل مجتمع التبت في المنفى بدارامشالا بعيد ميلاد الدالاي لاما اليوم. ووضع أتباعه ملصقات ولوحات إعلانية ضخمة في أنحاء المدينة، ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من الأشخاص الحدث.

وقالت الأميركية باربرا ويبل: «كان لابد أن أكون هنا من أجل هذا».

وأضافت: «أريد أن يُبقيه هذا الاحتفال على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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