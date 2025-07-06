الامارات | الصين تحتضن أكبر متنزه «ليغولاند» في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رجل ليغو عملاق يبلغ طوله أكثر من 26 متراً (85 قدماً) ويدعى «دادا» زوار متنزه ليغولاند الجديد في مدينة شنغهاي الصينية.

ويعد متنزه ليغولاند، الذي افتتح أمس، الأول في الصين، والأكبر في العالم، وبني بـ85 مليون قطعة من قطع الليغو.

وطورت شركة «ميرلين إنترتينمنتس وليغو غروب» المنتجع بالتعاون مع حكومة شنغهاي.

وتم استقبال الزوار بتقديم عروض تظهر فيها شخصيات ليغولاند. وتراوح التذاكر بين 44 دولاراً (319 يواناً) و84 دولاراً (599 يواناً).

ويقع المتنزه الذي تبلغ مساحته 318 ألف متر مربع في حي جينشان ببلدية شنغهاي بشرق الصين، ويعد بمثابة وجهة متكاملة، تجمع بين متنزه ترفيهي لليغو وفندق للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً وعائلاتهم. ويضم أكثر من 75 لعبة تفاعلية وعرضاً ونقطة جذب ترفيهية.