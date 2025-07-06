الامارات | «أزهار الكرز» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى جميع الأرجاء تصحب دبي ضيوفها، لترضي كل الأذواق، كما الحال هنا في الحي الصيني بقلب أكبر مركز تسوق في العالم «دبي مول»، حيث تظلل رواد المكان «أزهار الكرز» بلونها الهادئ المريح للعيون، وكذلك اللافتات الخلابة، والفوانيس المضيئة الباعثة على البهجة، والمحفزة على التقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو التي تثري تجارب الزوار، وترسم الابتسامة على وجوه الصغار والكبار حين مشاهدتها.