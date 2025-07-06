الامارات | مصر: اكتشاف أثري جديد في أسوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن نجاح بعثة الآثار المصرية الإيطالية المشتركة، التي تضم آثاريين وعلماء مصريات من المجلس الأعلى للآثار المصرية وجامعة ميلانو، في اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر من العصرين اليوناني والروماني، وتحتوي على نقوش هيروغليفية بحالة جيدة من الحفظ، وذلك في الجبانة المحيطة بمنطقة ضريح الآغاخان في البر الغربي لأسوان.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن أعمال الحفائر أيضاً أسفرت عن اكتشاف المقبرة رقم 38، التي تُعد من أبرز المقابر المكتشفة حتى الآن من حيث التصميم والحالة الإنشائية، إذ تقع على عمق يزيد على مترين تحت الأرض، ويؤدي إليها سلم حجري مكون من تسع درجات محاطة بمصاطب من الطوب اللبن، كانت تُستخدم لوضع القرابين الجنائزية.

وعُثر في داخل المقبرة على تابوت من الحجر الجيري، يبلغ ارتفاعه نحو مترين، موضوع فوق منصة صخرية نُحتت مباشرة في الجبل، ويتميز بغطاء على هيئة آدمية، يحمل ملامح واضحة لوجه إنسان مزين بباروكة وزخارف مذهلة، إضافة إلى عمودين من النصوص الهيروغليفية التي تسجل أدعية للآلهة المحلية بمنطقة أسوان، واسم صاحب المقبرة «كا -مِسيو»، وهو أحد كبار المسؤولين في عصره، إلى جانب أسماء أفراد من أسرته، كما عُثر على مومياوات بعضها لأطفال.

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، إن الكشف الأثري الجديد يعكس تنوع وثراء الحضارة المصرية القديمة عبر العصور، كما يؤكد أهمية التعاون العلمي الدولي في دعم جهود الاكتشافات الأثرية، إذ إن المقابر المكتشفة تفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة المجتمع المحلي في أسوان خلال العصرين البطلمي والروماني، وتُبرز المكانة التاريخية للمنطقة كأحد المراكز الحضارية المهمة في جنوب مصر.

بينما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن هذا الكشف يعد دليلاً واضحاً على استمرار الاستخدام الجنائزي للمنطقة من قبل مختلف الطبقات الاجتماعية، بدءاً من النخبة التي دُفنت في المقابر العلوية على الهضبة، وصولاً إلى الطبقة المتوسطة التي استقرت في سفوح الجبانة.

وأشار إلى أن النقوش واللقى المكتشفة ستوفر مادة علمية غنية للباحثين في مجال علم المصريات، خصوصاً فيما يتعلق بالتقاليد الجنائزية والرمزية الدينية خلال الفترات المتأخرة من الحضارة المصرية.

وأضاف أن المومياوات المكتشفة داخل هذه المقابر، والتي تشمل عدداً من الأطفال، ستخضع لفحوص بالأشعة المقطعية والتحاليل البيولوجية خلال موسم الخريف المقبل، ما سيسهم في فهم أدق لهوية هؤلاء الأفراد وظروف حياتهم وأسباب وفاتهم.

شريف فتحي:

. الكشف الجديد يعكس تنوع وثراء الحضارة المصرية القديمة عبر العصور.