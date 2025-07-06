الامارات | مهرجان الحمامات يرحّب بالشاب مامي.. وحركة «أنا أيضاً» تنتقد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّبت إدارة مهرجان الحمامات الدولى بتونس بعودة نجم موسيقى الراي الجزائري الشاب مامي إلى الغناء، عبر عرضه المقرر في الثامن من أغسطس المقبل، رغم انتقادات منظمات حقوقية نسوية.

واستمر غياب مامي عن الغناء في المسارح لسنوات عدة، على خلفية إدانته من القضاء الفرنسي في قضية عنف ضد امرأة عام 2009.

وقال مدير المهرجان نجيب الكسراوي لراديو موزاييك الخاص «إن الإقصاء الأبدي والإعدام الاجتماعي للفنان الجزائري غير مبرر، وإن الجدل القائم بسبب هذه القضية لا معنى له اليوم».

وأدانت حركة «أنا زادة» (أنا أيضاً) دعوة الفنان، بدعوى أنها تمثل تطبيعاً مع العنف ضد النساء. ودعت في بيان إلى مقاطعة الحفل والمؤسسات الراعية له.

وأدين مامي (58 عاماً) بتهم تتعلق باحتجاز قسري، وعنف جسدي، ومحاولة إجهاض قسري ضد امرأة، وصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات، لكن أفرج عنه في 2011 بسراح مشروط، بعد قضائه نصف العقوبة.

وأضاف مدير مهرجان الحمامات: «إدارة المهرجان تقوم ببرمجة فنان استناداً لمسيرته الفنية والقيمة والجودة. وهذه نقاط مهمة جداً في اختيار العروض، كما أن القانون الذي عاقب مامي هو الذي كفل له حق العودة».

وتعود آخر زيارة للشاب مامي إلى تونس إلى عام 2014، وقدم حينها عرضين في مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات.