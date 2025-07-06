توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب في مثلث مع الشمس والمشتري في السرطات استفتاحية اسبوع تحمل طاقة كبيرة من الدعم والحظ لكل ما تريد ان تقوم به لمن اجمل ايام الاسبوع واكثرها حظا للاحتفالات للقيام بمشاريع جديدة للقاءات والمواعيد الهادفة طوالع مائية تخدم مصالحك على كافة المستويات لذلك ناقش وكرر محاولاتك كي تحقق اهدافك

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الزهرة في معاكسة برجك من الجوزاء فتكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها.العازب تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط