توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد القمر في العقرب في مواجهة بلوتون في برجك ومعاكسة مع عطارد في الاسد اجواء معقدة كن حذر جدا حتى لا تتورط في عملية مخادعة وانتبه من العروض المشبوهة انت تحت الاضواء كل تصرف او كل كلمة ليست في محلها ستحاسب عليها نوعية الحظوظ ضعيفة من اسوأ ايام الاسبوع ومن الافضل التكيّف مع الجو الهادئ

عاطفياً: تتمتع بحماية فلكية من كوكب الزهرة الذي يتنقل في برج الجوزاء الهوائي الصديق ما يعزز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات ستسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي الى مزاجك الرصين وطباعك المرنة. يفرح العازب لظهور فرصة اجتماعية واعدة بتعارف وربّما بالفعل يلتقي بمن يلفت نظره وينسجم حاليًا مع مواليد الجوزاء والاسد