توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد الفترة الاهم والاجمل تحمل مصالحات لقاءات نجاحات القمر في البيت الثالث بيت حظك بيت الانجازات الكبيرة يحرك عندك امور مهمة في العمل ينتقل القمر الى القوس بين الاثنين والاربعاء في موقع معاكس وضاغط فتتآمر الطوالع الفلكية ضدك ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات أو محاولة احتيال

عاطفياً: انتقال الزهرة الى برج الجوزاء في مربع مع المريخ في برجك يزيد من عصبيتك حاول ان تحتضن المتطلبات والواجبات والمسؤوليات العائلية وان تنتبه من مزاجيتك وحساسيتك المفرطة وابتعد عن المشاكل الشخصية والعاطفية حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ودبلوماسية للعازب ان العلاقة المتأرجحة مهددة بالتراجع ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة