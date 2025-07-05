توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد القمر في العقرب في مثلث مع الشمس والمشتري في برجك فتدخل مرحلة مهمة ناجحة رابحة تخدم مصالحك وتعطيك حقك فتثق بنفسك وتكون طلتك حلوة تترك عنك الانطباعات الممتازة وتفتح في وجهك المساومات والاخبار الايجابية والمسائل المهنية والاجتماعية

عاطفيّاً: تكون الاجواء الشخصية والعاطفية متقلبة تحت تاثيرات كوكب الزهرة من الجوزاء من البيت رقم 12 بيت المتاعب ما يخلق لك بعض الاوهام وعدم استقرار ويشوش على حقيقة يجب ان تواجهها بدون تهرب للعازب من الممكن ان تواجه بعض العراقيل لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك العاطفية الحالية وتعرف كيف تختار الشريك المناسب