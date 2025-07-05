توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025



مهنيا: بداية مع يومي السبت والاحد القمر في العقرب فتطل على فترة مثمرة واطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة ويقوى الحظ ليخدم مصالحك لكن حاول ان تسوي الامور قبل ان تتبدل الاوضاع والاحوال الفلكية ونوعية الوقت مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من القوس بين الاثنين والاربعاء فتشعر بالقلق وعدم الاستقرار فتتعقد الامور وتكثر المتاعب والمواجهات

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في برجك الزهرة كوكب الحظ الاصغر في بيتك احلى خبر جيد خبر حقو مصاري انا فرحانة من كل قلبي لكل مواليد الجوزاء فانت قادر على حسم الامور الشخصية والذهاب في رحلة استجمام مع العائلة وتذكر ان شم الهوا احلى دواء للعازب تنعم بطوالع فلكية مناسبة جداً على الصعيد العاطفي، تسمح لك بمباشرة علاقات وصداقات جديدة وقد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك الف مبروك