القاهرة - الخليج 365
مهنيا: لبداية مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد تبدأ المواجهة الفلكية ولا تنسى عطارد في الاسد ونبتون المتراجع في الحمل وبلوتون المتراجع في الدلو مربعات فلكية تزعجك تضايقك تتعبك انتبه من اشخاص ممكن يخسروك شغلك تشعر بنوع من ثقل خيبة امل وشعور بالعتب على اشخاص لا تستحق العتب يا صديقي
عاطفياً: تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تحت تاثير كوكب الحب الذي يتنقل في برج الجوزاء في البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس فتُتاح لك فرصًا للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة. تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب، للعازب اسبوع جيد للعلاقات واللقاءات والعواطف الحلوة مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 05 تموز إلى الجمعة 11 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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