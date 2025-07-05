الامارات | أكبر «ليجولاند» في العالم.. وفعلتها الصين على مساحة 300 ألف متر مربع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدى السياح والمقيمون في شنغهاي اليوم (السبت) الحر الشديد لحضور الافتتاح الرسمي لأول متنزهات سلسلة (ليجولاند) في الصين، وهو الأكبر من نوعه في العالم، ويضم آلاف الهياكل المبنية بأكثر من 85 مليون قطعة ليجو.

وسرعان ما نفدت تذاكر دخول المتنزه الجديد، الذي يستهدف بشكل أساسي العائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، إذ اصطف الآلاف لتجربة أكثر من 75 لعبة وعروض ومناطق جذب تمتد على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع.

وجاء ذلك على الرغم من موجة حر بلغت من الشدة ما يكفي لإصدار إنذار برتقالي اللون من هيئة الأرصاد الجوية في شنغهاي -وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الإنذار المعني بالطقس في الصين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عشاق الليجو من أنحاء الصين سافروا إلى شنغهاي لحضور الافتتاح، ما أدى إلى زيادة في حجوزات الفنادق.

وذكرت نيلز بي. كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليجو أن المنتجع سيكون «جزءاً لا يتجزأ» من وجود ليجو في الصين «وسيساهم في الحيوية الاقتصادية لشنغهاي».

ويسلط الإقبال القوي الضوء على متانة الإنفاق الذي يركز على التجربة بين المستهلكين الصينيين، حتى في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الكلي من ضعف الطلب الاستهلاكي.

واشترى عدد من الزوار الذين أجرت «رويترز» مقابلات معهم تذكرة دخول سنوية، وكانوا قد حضروا الافتتاح التجريبي في 20 يونيو الماضي.

ويُدار ليجولاند شنغهاي من خلال مشروع مشترك بين شركة مارلين إنترتينمنتس التي تدير متنزهات ليجولاند في أنحاء العالم والحكومة المحلية لمنطقة جينشان في شنغهاي.