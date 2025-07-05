الامارات | ما أبرز أعراض ضربة الشمس.. وما الفرق بينها وبين الإجهاد الحراري؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تتسبب أشعة الشمس والحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في الإصابة بالعديد من المتاعب الصحية مثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري والضربة الحرارية.. فما الفرق بينها؟ وما الإسعافات الأولية المناسبة؟

للإجابة عن هذين السؤالين، قالت هيئة التأمين الاجتماعي ضد الحوادث بألمانيا إن ضربة الشمس تحدث عندما تسطع الشمس على الرأس غير المحمية، ما يُهيج الأغشية، التي تُغطي الدماغ. وتتمثل الأعراض في الاحمرار الشديد للرأس والصداع والغثيان والقيء وتيبس الرقبة.

ويمكن مواجهة ضربة الشمس عبر هذه الخطوات: ضع المصاب في وضعية تجعل رأسه مرفوعاً قليلاً، وبَرِّد رأسه بقطعة قماش مبللة، واتصل بالإسعاف.

أما الإجهاد الحراري، فيحدث عندما يتعرق الجسم كثيراً، وترتفع درجة حرارته بالكامل بسبب فقدان السوائل.

وتتمثل أعراض الإجهاد الحراري في الصداع والتعرق الغزير وشحوب الجلد وسرعة النبض وانخفاض ضغط الدم.

ويمكن مواجهة الإجهاد الحراري من خلال الخطوات التالية: ضع المصاب في وضعية تجعل رأسه وساقيه مرفوعتين قليلاً، وإذا كان الشخص واعياً، اجعله يتناول الكثير من السوائل، واتصل بالإسعاف.

وتعد الضربة الحرارية هي الشكل الأكثر خطورة من الإجهاد الحراري؛ إذ يصبح الجسم ساخناً للغاية بسبب الحرارة. وتتمثل أعراض الضربة الحرارية في سخونة الجسم وجفاف واحمرار الجلد والمشية المتعرجة والارتباك وفقدان الوعي.

ويمكن مواجهة الضربة الحرارية من خلال: خفف ملابس المصاب لتوفير تهوية جيدة له، وبرّد المصاب بمنشفة مبللة، واتصل بالإسعاف.