الامارات | فيديو | جسر في الهند بزاوية 90 درجة يشعل الجدل.. وقرارات حاسمة ضد المهندسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة لافتة أثارت موجة من الانتقادات والدهشة، تحوّل جسر جديد في ولاية ماديا براديش الهندية إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بعد أن أظهر تصميماً استثنائياً بزاوية حادة تبلغ 90 درجة، في مشهد لم يسبق له مثيل في عالم البنية التحتية.

الجسر الذي أطلق عليه البعض «الجسر الأعجوبة»، صُمّم ليكون مخصصاً للسيارات، لكن زاويته الحادة غير المألوفة أثارت مخاوف السكان بشأن سلامة المركبات والركاب، ما دفع بالمواطنين إلى المطالبة بمحاسبة المهندسين المسؤولين عن تصميمه وتنفيذه.

وفي تطور جديد، أعلنت السلطات الهندية تعليق عمل ثمانية مهندسين من إدارة الأشغال العامة، بينهم اثنان بدرجة رئيس مهندسين، بسبب ما وصفته بـ"الإهمال الجسيم" في تصميم الجسر، كما تم إدراج شركتين متعاقدتين في القائمة السوداء، ومنعهما من تنفيذ مشاريع حكومية مستقبلاً.

وزير الأشغال العامة الهندي، نيتين نافين، دافع في وقت سابق عن الجسر، مؤكداً أنه "يتماشى مع أعلى معايير السلامة"، وأن التصميم جاء نتيجة "قيود جغرافية ولوجستية". وأضاف: «ثقوا بي، الجسر مصمم بعناية لتلبية الاحتياجات المحلية».

لكن هذه التبريرات لم تهدئ الجدل، خاصة بعد أن قررت الحكومة عدم افتتاح الجسر حتى يتم تعديله وتخفيف زاويته الحادة. ومن المتوقع أن تُنفذ أعمال إضافية لتوسيع الانعطافة أو تغيير مسار الطريق المرتبط بالجسر.

ورغم أن الجسر لم يتم افتتاحه رسمياً، إلا أن انتشاره الواسع على الإنترنت جعله رمزاً للنقاش الدائم حول جودة البنية التحتية الهندية.

الواقعة تفتح الباب مجدداً لمراجعة آليات الرقابة والمحاسبة في تنفيذ المشاريع العامة، وتؤكد أهمية التخطيط السليم قبل الشروع في البناء، خاصة في بلد يطمح ليكون ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم.