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الامارات | مفاجأة صادمة في حضانة أطفال.. مسدس داخل «اللانش بوكس»

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ترجمات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مفاجأة صادمة في حضانة أطفال.. مسدس داخل «اللانش بوكس» 1/2
  • الامارات | مفاجأة صادمة في حضانة أطفال.. مسدس داخل «اللانش بوكس» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت محطة «كوين» الأميركية، إن حضانة للأطفال اتصلت بالشرطة عندما اكتشفت وجود مسدس في صندوق غداء طفل موجود فيها.

وعُثر على المسدس وفقاً لبلاغ الشرطة، داخل صندوق غداء طفل في حضانة سالمون كريك صباح الخميس الماضي، وفقاً لمسؤولي مقاطعة كلارك.

وكشف التحقيق أن المسدس كان داخل صندوق غداء.

وقال المسؤولون: «يبدو أن أحد الوالدين ترك مسدساً عن غير قصد في صندوق غداء طفله في الحضانة. ثم جاء الوالد وتسلمه».

ولم تعلن الشرطة كيف وقع هذا الخطأ الفادح، وإن كانت قد وجهت أي تهم إهمال للوالدين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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