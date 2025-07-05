في يوم ميلادها.. غادة عبد الرازق بصيحات جمالية جريئة تعكس أناقتها الناضجة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 11:53 صباحاً - مع كل إطلالة جديدة، تؤكد النجمة المصرية غادة عبد الرازق أنها ليست فقط واحدة من أبرز نجمات الشاشة، بل أيضاً رمز من رموز الجمال العربي الأنيق الذي يتجدد بأسلوب عصري ومواكب للموضة؛ فهي تتقن فن اختيار أحدث الصيحات الجمالية بدقة، لتناسب شخصيتها القوية وملامحها اللافتة، وتطل في كل مناسبة بكامل أنوثتها، موقعة إطلالتها بأسلوب خاص لا يشبه سواها. وفي مناسبة عيد ميلادها، تتجه الأضواء من جديد نحو اختياراتها الجمالية المتألقة، من مكياجها المتقن إلى تسريحات شعرها المتنوعة التي تمزج ببراعة بين الكلاسيكية والحداثة.

في الآتي، تأخذك "الخليج 365" في جولة سريعة على أبرز إطلالات غادة عبد الرازق الجمالية في مناسبة يوم ميلادها، سواء من حيث المكياج المتقن أو تسريحات الشعر الأنيقة والعصرية، التي أثبتت من خلالها أن الجرأة والرقي يمكن أن يجتمعا بتناغم في إطلالة واحدة.

غادة عبد الرازق بأيلاينر مجنح وتسريحة بيكسي قصيرة

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تحرص الممثلة غادة عبد الرازق على مواكبة أحدث الصيحات الجمالية، وغالباً ما تعتمد أساليب مكياج جريئة، تفصح عن شخصيها القوية. وفي أحدث إطلالة لها، تألقت بمكياج عيون جريء، ارتكز على تظليل الجفون المتحركة بظلال فضية، ورسم خط بارز من الأيلاينر الأسود والمجنح؛ ما منحها تأثير "عين القطة"، وأضفى لمسة فنية آسرة على نظراتها. إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. أما البشرة؛ فظهرت موحدة ومخملية مع لمسة من الهايلايتر على الوجنتين؛ ما زاد من إشراقتها من دون أن تطغى على قوة مكياج العيون. واختارت لون شفاه نيود وردي بتدرج مات، ليحافظ على التوازن العام ويمنح التركيز الكامل للعينين.

اختارت لقصة شعرها البيكسي القصيرة تسريحة بتموجات ناعمة مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، التسريحة أظهرت ملامح وجهها بوضوح، وأضفت على الإطلالة طابعاً شبابياً عصرياً يجمع بين الأناقة والتمرد.

غادة عبد الرازق بأحمر شفاه برغندي مات داكن

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تبرهن النجمة المصرية غادة عبد الرازق في إطلالتها، أنها قادرة على تحويل الجمال إلى لوحة فنية متكاملة، تجمع بين القوة الدرامية والرقي المسرحي، بأسلوب متفرد لا يشبه سواها. وفي إطلالة تحبس الأنفاس، تألقت غادة بمكياج بارز بلمسات سموكي دافئة، اعتمد على تظليل الجفون بظلال فضية، مع تحديد خط الجفون العلوية والسفلية بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. فيما أضفى الكونتور القوي والهايلايتر الموزع بعناية على عظام الوجه والأنف لمسة ثلاثية الأبعاد بارزة. أما الشفاه، فزينتها بأحمر شفاه باللون البرغندي المات الداكن؛ ما عزز من جرأة حضورها ومنحها طابعاً ملكياً ساحراً. وأنهت إطلالتها بتسريحة كلاسيكية منسدلة، تنساب من تحت القبعة المزدانة بالورود السوداء.

غادة عبد الرازق بمكياج بنفسجي مشرق وتسريحة مشدودة راقية

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في إطلالة أنثوية راقية، اختارت النجمة المصرية غادة عبد الرازق أن تسلك خط الجمال الهادئ والمضيء، من خلال اعتمادها مكياجاً بنفسجياً مشرقاً، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الظلال الليلكي والبنفسجي الفاتح، بطريقة فنية تفتح العين وتمنحها عمقاً ناعماً دون مبالغة، وتحديد الجفن العلوي برسم أيلاينر رفيع يلامس خط الرموش، مع رموش كثيفة وطويلة زادت من جاذبية النظرة. أما البشرة؛ فبدت مضيئة وخالية من الشوائب، بتقنية الـ"غلو سكين" Glow Skin، التي تُبرز إشراقة الوجه الطبيعية. وقد اختارت بلاشر وردياً بارداً على الوجنتين، وأكمَلَت اللوك بـأحمر شفاه نيود وردي، يعكس النعومة في مقابل ألوان العيون البنفسجية.

أما تسريحة شعرها؛ فجاءت مشدودة إلى الخلف، ما كشف ملامح الوجه وأبرز تفاصيل المكياج بوضوح. التسريحة البسيطة والأنيقة أضافت لمسة من العصرية على إطلالتها الراقية.

غادة عبد الرازق بظلال عيون سموكي ملون بتدرجات الأزرق البترولي وتسريحة شعر مبلل

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في عروض أزياء باريس 2024، خطفت النجمة غادة عبد الرازق الأنظار بإطلالة جمالية مبهرة، تجمع بين الجرأة والفخامة. بأسلوبها المتفرد، أثبتت أنها ليست فقط ضيفة على منصات الموضة، بل جزء من مشهدها الجمالي الآسر. وقد اختارت مكياج عيون سموكي ملوناً بتدرجات الأزرق الليلي المطفأ، مع تدرجات متدرجة تبدأ من الأزرق البترولي الداكن عند الزاوية الخارجية وتندمج تدريجياً نحو وسط الجفن. عززت الإطلالة باستخدام أيلاينر مجنح كلاسيكي يُبرز العين، مع رموش كثيفة بالماسكرا. فيما البشرة جاءت موحدة ومضيئة بتقنية الكونتور والهايلايت الناعمة، مع بلاشر وردي خفيف عند عظام الخد، يبرز توازن المكياج بلمسة أنثوية دافئة. أما الشفاه؛ فاختارت لها تدرجاً وردياً ناعماً ولامعاً. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر متوسطة الطول، مموجة مع فرق جانبي للغرة، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الغلامور الكلاسيكي المستوحى من نجمات الزمن الجميل.

ما رأيك أن تستوحي إطلالات عصرية من غادة عبد الرازق؟.. ستجعلك تبدين أصغر

غادة عبد الرازق بمكياج عيون سموكي مع أيلاينر مجنح وتسريحة شعر شبابية

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تؤكد غادة عبد الرازق في كل ظهور لها، أنها قادرة على إعادة ابتكار صورتها الجمالية باستمرار، لتظل في الصدارة، ومواكبة لكل جديد في عالم الجمال والموضة العالمية. وفي إطلالتها في أسبوع الموضة الباريسي 2024، تألقت غادة عبد الرازق بمكياج بلمسات دافئة ومضيئة، ارتكز على ظلال عيون ترابية بتدرجات البيج والرمادي، مع رسم خط من الأيلاينر الأسود مسحوباً بخفة عند الزاوية الخارجية، فيما أتت الرموش كثيفة بالماسكرا. أما البشرة؛ فبدت نقية ومضيئة مع لمسة خفيفة من البلاشر الوردي الدافئ، وأحمر الشفاه النيود الوردي الذي منح الشفاه إشراقة طبيعية.

وزينت شعرها الأشقر البلاتيني الطويل، بتسريحة منسدلة ومموجة بتموجات خفيفة، مع فرق وسطي للغرة مجدولة ومشدودة إلى الخلف بطريقة ناعمة وعصرية.