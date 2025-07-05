الامارات | هولندا تجني ثمار حظر الهواتف في المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يوليو 2025

خلصت دراسة أجريت بتكليف من الحكومة الهولندية، إلى أن حظر الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية الأخرى في المدارس الهولندية، أدى إلى تحسين التركيز بين الطلاب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر 75 في المائة من طلاب المدارس الثانوية التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 317 مدرسة ثانوية، أن الحظر كان له تأثير إيجابي على تركيز الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ ما يقرب من ثلثي الطلاب تحسناً في المناخ الاجتماعي داخل مدارسهم، ولاحظ ثلثهم تحسناً في الأداء الأكاديمي بين الطلاب.

وقالت مارييل بول وزيرة الدولة للتعليم الابتدائي والثانوي: «إلهاء أقل وانتباه أكثر للدرس، وطلاب أكثر اجتماعية. عدم وجود مزيد من الهواتف الجوالة في الفصول الدراسية له آثار إيجابية رائعة».

وبدأ تطبيق الحظر منذ أول يناير (كانون الثاني) 2024، وينطبق أيضاً على المدارس الابتدائية.

وعادة ما يبدأ الطلاب في إحضار الهواتف إلى المدرسة فقط في السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية.

وكشف المسح الذي صدرت نتائجه في وقت متأخر من يوم الخميس، أن التأثير في هذه المرحلة ضئيل.

وتسمح معظم المدارس باستثناءات للأجهزة اللازمة للدعم الطبي، مثل أجهزة السمع المتصلة بهاتف جوال.