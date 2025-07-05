الامارات | «الشارقة للسيارات القديمة» يتوج مسيرته بـ 4 جوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توَّج نادي الشارقة للسيارات القديمة مسيرته بحصد أربع جوائز مرموقة، ضمن النسخة الأولى من برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، ونال النادي جائزة «أفضل نادٍ رائد على مستوى الأندية التخصصية»، في إنجاز يعكس تفوّقه في الابتكار والإدارة المستدامة للبرامج والفعاليات المتخصصة في عالم السيارات القديمة.

وعلى المستوى الفردي، تُوّج أحمد سيف بن حنظل التميمي بجائزة «أفضل مدير تنفيذي في الأندية التخصصية»، فيما نالت هدى ثاني علي جائزة «أفضل موظف اتصال مؤسسي في الأندية التخصصية»، بينما حصدت عائشة يوسف القصاب جائزة «أفضل موظف ثقافة مجتمعية في الأندية التخصصية».