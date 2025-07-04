7 تسريحات شعر مزينة بالأكسسوارات للعروس.. إطلالات متنوعة تناسب حفل زفافك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 11:55 صباحاً - تعد الأكسسوارات العنصر الأساسي في إطلالة العروس في كثير من الأحيان، وهي رائجة بأشكال مختلفة لتناسب مختلف الأذواق، إذ تتراوح بين التيجان للعرائس المحبات للفخامة والأكسسوارات الناعمة المرصعة بالأحجار الكريمة، مثل المشابك الصغيرة لمحبات الإطلالات الراقية وأكسسوارات الشعر المزينة ببتلات الورود للعرائس اللاتي يملن إلى الإطلالات الحيوية والمرحة، من دون أن ننسى أكسسوارات الشعر المصنوعة من الدانتيل وغيرها.

فإذا كنت ممن ترغبين في تسريحة مميزة مزينة بأكسسوار جذاب في يوم زفافك، نرصد لك من "الخليج 365" مجموعة تسريحات شعر مزينة بالأكسسوارات للعروس، موضة 2025، لتختاري منها ما يناسبك.

تسريحة الشعر الكاريه القصير المالس المزينة بالتاج

من عرض كورونا بورياليس Corona Borealis- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنت من محبات الإطلالات البسيطة والأنيقة، فإن تسريحة الكاريه القصير المالس المزينة بتاج مرصع بالكريستال أو الأحجار الكريمة ستكون خياراً مثالياً لك. فهي تسريحة تبرز ملامح الوجه وتمنحك طلة ملكية ناعمة، خصوصاً عند تنسيقها مع مكياج مضيء.

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تسريحة الشعر الريترو المزينة بأكسسوار معدني على شكل بتلات ورود

من عرض هيدبيسز Headpieces- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الإلهام من التسعينيات لا يزال حاضراً، خصوصاً مع تسريحة الريترو الملفوفة إلى الخلف، التي تمنح العروس سحراً خاصاً. ويمكن تعزيز هذا السحر من خلال أكسسوار معدني فخم على شكل بتلات ورود، يوضع عند تاج الرأس أو الجهة الجانبية للشعر، ليضفي لمسة من الرقي والتفرد على إطلالتك في يومك الكبير.

تسريحة الشعر الويفي العريض المنسدل المزينة بالطرحة الدانتيل

من عرض ناديا مانجاريز Nadia Manjarrez- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تسريحة الشعر الويفي العريض المنسدل تبقى من الكلاسيكيات المفضلة لدى الكثير من العرائس، خصوصاً إذا زُينت بطرحة طويلة من الدانتيل المطرز المثبتة في مقدمة الشعر. هذه الإطلالة توحي بالنعومة والأنوثة، وتناسب حفلات الزفاف الكلاسيكية أو تلك التي تُقام في الأماكن الفخمة.

تسريحة الشعر المموج الطبيعي المنسدل المزينة بوردة جانبية كبيرة

من عرض غالية لاهاف Galia Lahav- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



للعروس التي تفضل الأسلوب الطبيعي والعفوي، تعد هذه التسريحة خياراً مثالياً. يكفي أن تتركي شعرك على طبيعته بموجاته الهادئة، وتزينيه بوردة جانبية كبيرة بلون أبيض عاجي أو زهري فاتح، لتبرزي طابعك الرومانسي والحيوي في آن.

تسريحة الكعكة المنخفضة الصغيرة المزينة باللؤلؤ مع خصلات الشعر الفوضوية المنسدلة

من عرض موريلي Morilee- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



تسريحة الكعكة المنخفضة الصغيرة لا تفقد وهجها أبداً، بخاصة إذا جاءت مزينة بحبات اللؤلؤ الصغيرة المنتشرة بشكل عشوائي على بوندانا معدني، مع خصلات شعر فوضوية تنسدل على جانبي الوجه لتكسر كلاسيكية التسريحة. هذه الإطلالة توحي بالأناقة الهادئة وتناسب حفلات الزفاف الصغيرة أو الخارجية.

تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة المزينة بقبعة من التول

من عرض ستوديو سيرافال Studio Serravalle- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



القبعات المصنوعة من التول تعود إلى الواجهة بقوة، وهي تضيف لمسة درامية ناعمة لإطلالة العروس. اعتمديها مع تسريحة نصف مرفوعة بتموجات خفيفة، وامنحي نفسك طلة مستوحاة من نجمات السينما في الخمسينيات، ولكن بلمسة عصرية.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالفقاعات المزينة بالورود والشرائط

من عرض ديميتريوس Demetrios- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما إذا كنت تفضلين تسريحة مبتكرة وغير تقليدية، فجربي تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بأسلوب "الفقاعات"، وزينيها بالورود الصغيرة والشرائط الستان أو التول. هذه التسريحة تليق بالعروس المرحة التي تبحث عن طلة عصرية وخارجة عن المألوف، لا سيما في حفلات الزفاف الصيفية أو تلك التي تقام في الهواء الطلق.

نصائح لاختيار أكسسوار وتسريحة الشعر الأنسب ليوم زفافك

عند اختيار تسريحة الشعر والأكسسوار ليومك الكبير، من المهم أن تأخذي في الاعتبار بعض التفاصيل الأساسية التي تضمن لك إطلالة متناسقة ومتناغمة: