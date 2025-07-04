الفرق بين مكياج البشرة الدهنية والجافة.. خطوات ذكية لإطلالة مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 10:19 صباحاً - هل فكرت يوماً أن ما يليق ببشرة صديقتك قد لا يناسب بشرتك إطلاقاً؟ وهل لاحظت أن بعض أنواع المكياج تجعلك تتوهجين بنعومة، بينما أنواع أخرى تفسد مظهرك بعد ساعات قليلة من وضعها؟ الحقيقة أن السر لا يكمن فقط في مهارة اليد أو جودة المنتجات، بل في فهمك العميق لنوع بشرتك وما تحتاجه لتبدو في أبهى حالاتها.

فمكياج البشرة ليس مجرد ألوان وطبقات، بل هو علم صغير في ذاته، يقوم على التوازن بين الترطيب، واللمعان، والثبات، والتنفس. وهنا تحديداً يظهر الفرق الجوهري بين مكياج البشرة الدهنية ومكياج البشرة الجافة. فكل نوع بشرة يتطلب عناية مختلفة، وخيارات مدروسة من البرايمر إلى البودرة، ومن الأساس إلى الإضاءة.

في هذا الموضوع، سنأخذك في رحلة تفصيلية بين خصائص كل نوع من أنواع البشرة، وكيف تتعاملين مع كل منها في خطوات المكياج اليومية. لأننا نؤمن أن إطلالتك تبدأ من بشرتك، ومن فهمك العميق لما تحتاجه لتتألقي بثقة وأناقة من دون مجهود إضافي أو مفاجآت غير سارة أثناء اليوم.

فلنبدأ معاً بكشف الفروقات الأساسية بين مكياج البشرة الدهنية والبشرة الجافة، ونمنحك الأدوات الصحيحة لتتحكمي بإطلالتك وفقاً لنوع بشرتك.

أولاً: التعرف إلى نوع البشرة

قبل الغوص في تفاصيل المكياج، من الضروري أن تعرفي نوع بشرتك بدقة. إليك تذكير سريع بالسمات الأساسية:

البشرة الدهنية : مسام واسعة، لمعان في منطقة T-zone (الجبين والأنف والذقن)، ميول لظهور البثور أو حب الشباب.

: مسام واسعة، لمعان في منطقة T-zone (الجبين والأنف والذقن)، ميول لظهور البثور أو حب الشباب. البشرة الجافة: ملمس خشن أو مشدود، ظهور القشور، غياب اللمعان الطبيعي، تشققات خفيفة أحياناً.

كل من هذين النوعين يتفاعل بشكل مختلف تماماً مع المكياج، وله احتياجاته الخاصة عند كل خطوة.

مكياج البشرة الدهنية: التحكم في اللمعان والثبات طوال اليوم

سر مكياج البشرة الدهنية هو التحكم بالإفرازات الزائدة للزيوت



إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية، فإن هدفك الأساسي في المكياج هو التحكم بالإفرازات الزائدة للزيوت، ومنع المكياج من الذوبان أو الانزلاق بعد ساعات قليلة. إليك الخطوات:

التحضير هو الأساس:

استخدمي غسولاً خفيفاً يحتوي على حمض الساليسيليك لتقليل الزيوت.

ضعي تونر قابضاً للمسام لتحضير البشرة وتخفيف اللمعان.

لا تتجاهلي الترطيب الخفيف الخالي من الزيوت (Oil-free moisturizer)، لأن البشرة الدهنية تحتاج أيضاً للترطيب، ولكن بتركيبة مناسبة.

البرايمر:

ضروري جداً اختاري برايمر مطفياً (Mattifying Primer) للتحكم بالزيوت وملء المسام.

يمكن وضعه على مناطق محددة فقط (كال T-zone) لنتائج أفضل.

الفاونديشن:

استخدمي فاونديشن خالياً من الزيوت (Oil-Free Foundation) بتركيبة مات تدوم طويلاً.

تجنبي التركيبات اللامعة أو الديوي (Dewy)، لأنها تعزز من اللمعان غير المرغوب.

الكونسيلر:

اختاري كونسيلر طويل الأمد، واربتيه بخفة من دون فرك حتى لا يتحرك من مكانه.

البودرة:

صديقة البشرة الدهنية الأولى! البودرة الحرة (Loose Setting Powder) ضرورية لتثبيت الأساس ومنع التزحلق.

يمكنك استخدام بودرة مضغوطة لإعادة اللمسات أثناء اليوم.

الهايلايتر:

اختاري الهايلايتر بحذر وركزي على المناطق المرتفعة فقط (عظمة الخد، طرف الأنف).

الأفضل استخدام الهايلايتر البودرة بدلاً من السائل.

الرذاذ المثبت:

لا تنسي بخاخ التثبيت (Setting Spray) المطفئ للتحكم في اللمعان.

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مكياج البشرة الجافة: إشراقة ناعمة وترطيب يدوم

منع تقشر المكياج هو التحدي لصاحبات البشرة الجافة



أما إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، فالتحدي يكمن في منع تقشر المكياج أو ظهوره بشكل باهت فوق الخطوط الدقيقة. إليك أهم الخطوات:

التحضير والترطيب:

استخدمي منظفاً لطيفاً كريمي القوام لا يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

طبقي سيروماً مرطباً (مثل الهيالورونيك أسيد) ثم كريم غني بالترطيب.

لا مانع من وضع زيت وجه خفيف قبل المكياج إن كانت البشرة شديدة الجفاف.

البرايمر:

استخدمي برايمر مرطباً أو مضيئاً (Illuminating Primer) يمنح إشراقة طبيعية.

يمكن أن يحتوي على مكونات مثل الجلسرين أو الزيوت الخفيفة.

الفاونديشن:

اختاري فاونديشن بتركيبة مرطبة أو ديوي (Dewy Foundation).

تجنبي التركيبات المات التي تبرز القشور والخطوط.

الكونسيلر:

استخدمي كونسيلر مرطباً، وابتعدي عن الأنواع الجافة التي تتكتل في الخطوط.

ضعيه بأطراف الأصابع بلطف لمزج مثالي.

البودرة:

استخدمي البودرة بشكل محدود جداً، ويفضل البودرة المضغوطة بتركيبة مرطبة.

يمكن الاستغناء عنها إن كان الفاونديشن يدوم وحده.

الهايلايتر:

اختاري الهايلايتر السائل أو الكريمي، لأنه يمنح توهجاً طبيعياً ويذوب في البشرة.

وزّعيه بأطراف الأصابع للحصول على لمسة حريرية.

الرذاذ المثبت:

استخدمي رذاذ تثبيت مرطباً (Hydrating Setting Spray) لدمج المكياج ومنحه لمسة ندية.

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الفرق بين مكياج البشرة الدهنية والجافة

البشرة الدهنية تحتاج مكياجاً خالياً من الزيوت، بتركيبة مطفئة (مات) لتقليل اللمعان والسيطرة على الإفرازات. يستخدم برايمر مطفئ، فاونديشن مات، وبودرة تثبيت ضرورية، مع رذاذ تثبيت يقلل الزيوت.

البشرة الجافة تحتاج مكياجاً مرطباً، بتركيبة لامعة (ديوي) تمنح الإشراقة. يستخدم برايمر مرطب، فاونديشن مغذٍّ، القليل من البودرة أو بدونها، مع هايلايتر كريمي ورذاذ تثبيت مرطب يمنح لمسة ندية.

الفرق الجوهري بين مكياج البشرة الدهنية والجافة لا يتعلق بالألوان أو الماركات، بل بالتركيبة. ما يصلح لنوع بشرة قد يكون كارثياً على الأخرى. البشرة الدهنية تحتاج إلى مكياج متحكم في الزيوت، يدوم طويلاً، ويخفف اللمعان. أما البشرة الجافة فتحتاج إلى مكياج مغذٍّ، مرطب، يمنح الإشراقة ويخفي القشور والخطوط.