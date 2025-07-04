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الامارات | دب يقضي على سائح في رومانيا

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رومانيا ـ وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي سائح حتفه إثر تعرضه لهجوم من دب في جبال الكاربات الرومانية، حسب مصادر رسمية.

وأفادت التقارير بأن أجنبيا يبلغ من العمر 48 عاما، كان يسافر بدراجته النارية على طول طريق ترانسفاجاراشان الجبلي، وهو طريق شهير للسياح، عندما تعرض لهجوم من الحيوان البري بالقرب من قرية أريفو، فيما تم العثور على جثته مصابة بجروح ناجمة عن عضات.

وأطلقت الشرطة تحقيقا في الظروف الدقيقة للوفاة، مع وجود شبهة بأن الرجل ربما قتل في حادث قتل غير متعمد، كما لم تتوفر تفاصيل إضافية.

وقتلت السلطات الحيوان المشتبه به، وهو دبة أنثى، بالرصاص، وكان شهود عيان على هجوم الدب قد أبلغوا هيئة إدارة الكوارث عبر مكالمة طوارئ.

وذكرت صحيفة "جي4 ميديا" الإلكترونية، نقلا عن مكتب الغابات، أن 112 دبا تعيش في منطقة أريفو وحدها.

وزاد عدد الدببة في رومانيا بثلاثة إلى أربعة أضعاف في السنوات الأخيرة، وفقا للنتائج الأولية لدراسة أجراها معهد أبحاث الغابات الحكومي "مارين دراسيا"، فقد نما عدد الدببة من 3 آلاف إلى ما يقدر بـ 10 آلاف إلى 13 ألفا.

ودخلت الدببة خلال عقود من الزمان، القرى وحتى المدن في رومانيا بشكل متكرر، بحثا عن الطعام في صناديق القمامة، فيما وقعت بالفعل عدة وفيات.

ولا يسمح بقتل الدببة في رومانيا إلا بتصاريح خاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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