الامارات | «كنت أتجاهل»... طليقة بيل غيتس تتحدث عن عوامل أدت لانهيار زواجهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يوليو 2025

تحدثت ميليندا فرينش غيتس عن قرارها المرتبط بالطلاق من بيل غيتس، بعد زواج دام 27 عاماً.

وكشفت ميليندا البالغة من العمر 60 عاماً، أنه على الرغم من المخاطر الكبيرة التي نتجت عن الطلاق، فإن قرارها في النهاية نابع من شعورها الشخصي، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وقالت فرينش غيتس في «بودكاست»: «كيف تفشل مع إليزابيث داي» يوم الأربعاء: «عندما كان يأتيني ذلك الصوت - وكان يأتي في أوقات مختلفة بسبب أمور حدثت خارج إطار الزواج، والتي اكتشفتها لاحقاً - كنت أتجاهله».

اعترفت بأنها شعرت بالضغط للحفاظ على العلاقة من أجل أطفالها الثلاثة ومشروعهما الخيري المشترك، مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وأوضحت: «كانت لدينا مؤسسة كبيرة، وكنتُ أؤمن بعملها. وما زلتُ أؤمن بعمل المؤسسة»، مضيفةً أن صوتها الداخلي أصبح في النهاية أعلى من أن تتجاهله.

وأفادت: «في مرحلة ما، اضطررتُ إلى التوجه نحوه، وكنتُ أدرك ذلك تماماً، وأدركتُه في أعماقي».

وأضافت فرينش غيتس أنها استغرقت وقتاً طويلاً لتدرك أن علاقتها من المؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت» لا يمكن إصلاحها.

وتابعت: «أخذتُ الزواج - وما زلتُ - على محمل الجد، ولم يكن الأمر يقتصر على اثنين فقط، بل كان يشمل خمسة أشخاص»، في إشارة إلى أبناء الزوجين جينيفر (28 عاماً)، وروري (25 عاماً)، وفيبي (22 عاماً).

التقى الزوجان السابقان عام 1987 خلال اجتماع مبيعات في «مايكروسوفت»، عندما كانت ميليندا مديرة منتجات وبيل الرئيس التنفيذي للشركة.

بعد أن طلب منها، بحسب التقارير، الخروج في موعد غرامي في موقف سيارات، ازدهرت علاقتهما وتزوجا في رأس السنة عام 1994.

أعلن الزوجان طلاقهما عام 2021 بعد انفصالهما سراً في العام السابق، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما «النمو معاً كزوجين في هذه المرحلة الجديدة من الحياة».

في العام التالي، اعترف بيل بأنه «تسبب في ألم» لعائلته عندما سُئل عما إذا كان للخيانة الزوجية دور في الطلاق.

وفي العام نفسه، ظهرت ميليندا في أحد البرامج، وألمحت إلى أن علاقة العمل التي كانت تربط زوجها آنذاك بمرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين كانت أيضاً عاملاً في انفصالهما.

قالت ميليندا آنذاك: «لم يعجبني اجتماعه مع جيفري إبستين... أوضحتُ له ذلك. كان بغيضاً. كان تجسيداً للشر».