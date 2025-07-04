الامارات | من خور دبي إلى العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن من خور دبي إلى العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنا في خور دبي للحكايا أكثر من بداية مدهشة يرويها التاريخ، بينما زوار المدينة من أرجاء العالم يقتنصون اللحظة لصورة توثّق أفق مدينة تلتقي فيها أصالة التاريخ بعنفوان الحاضر، ويتراءى أفق المدينة كلوحة نابضة بالحياة. ناطحات سحاب تلمع تحت شمس الخليج، فيما تنعكس أضواؤها بعد الغروب على صفحة الماء في مشهد لا يعرف السكون. إنها معالم تتداخل في تناغم مذهل، تروي قصة صعود مدينة تحوّلت إلى مركز عالمي نابض بالحياة وطموح لا يتوقف.
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