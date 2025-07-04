الامارات | «أبوظبي للغة العربية» يعزز الهوية الثقافية بـ «صيفنا بالعربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، إطلاق مبادرة «صيفنا بالعربية»، التي تُنظّم للمرة الأولى خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، وتستهدف الأطفال والناشئة من الفئة العمرية بين ثماني سنوات و17 سنة، عبر سلسلة من الفعاليات التفاعلية والأنشطة الإبداعية التي تُبرز جماليات اللغة العربية وتقدمها بصيغة حديثة، تواكب تطلعات الجيل الجديد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المركز الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية لغةً حيّةً ونابضةً بالإبداع والمعرفة، من خلال تجارب تعليمية وتفاعلية، تسهم في تطوير المهارات اللغوية والتعبيرية لدى النشء، وتعزز ارتباطهم بالهوية الثقافية، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في دعم الإبداع، وتمكين الطاقات الشابة، وترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية.

وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة متنوّعة من الفعاليات التفاعلية والإبداعية، أبرزها: «كاريوكي بالعربية» التي تُنظّم بالتعاون مع منصة «أنغامي»، وتقام يومي 10 و17 يوليو في منارة السعديات، وتُعدّ هذه المبادرة الفنية والترفيهية من الفعاليات المبتكرة التي تهدف إلى إحياء جمالية اللغة العربية عبر الغناء والتفاعل الصوتي، بما يسهم في تطوير النطق والإيقاع، وبناء الثقة لدى المشاركين من الفئة العمرية 10-17 سنة، حيث ستُنفذ بأسلوب تفاعلي، يتيح للمشاركين اختيار أغانيهم من قائمة منسّقة، تضم أنماطاً موسيقية عربية متنوعة.

وتتضمن المبادرة أيضاً سلسلة من ورش العمل المصمّمة لتطوير مهارات الأطفال في التعبير الكتابي واللغوي، والتي ستقام داخل مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي، من بينها ورشة «اكتب لي» التي تقام يوم 19 يوليو، وتهدف إلى ابتكار اختصارات عربية بديلة للاختصارات المتداولة بلغات أخرى بين الشباب، مثل: (ASAP LOL)، وذلك في سياق يعكس الوعي اللغوي المعاصر وأهمية تعزيز الهوية اللغوية في الخطاب اليومي، كما تشمل المبادرة ورشة «رسائل عربية» التي تقام في 20 يوليو، وتركّز على تحفيز الأطفال من عمر 10 إلى 15 سنة على كتابة رسائل شكر وعرفان لشخصيات مؤثرة في حياتهم.

وفي إطار العمل على إعادة إحياء الأمثال الشعبية باللغة العربية الفصحى، ستقام ورشة «رمستنا العربية» بتاريخ 16 أغسطس، والتي تهدف إلى إعادة صياغة الأمثال الشعبية وتحويلها من اللهجات العامية إلى اللغة العربية الفصحى بأسلوب إبداعي وتفاعلي، وتقدم هذه الورشة للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة.

كما يشهد المجمع الثقافي في أبوظبي عدداً من الجلسات القرائية المخصصة للأطفال من عمر تسع سنوات إلى 12 سنة، خلال شهري يوليو وأغسطس، تقدمها الكاتبة والمدربة المتخصصة في أدب الطفل هيا القاسم، وتتضمن قراءة كتب مختارة من إصدارات «كلمة» منها: «بلوم ومأدبة العملاق»، و«جدتي الملكة»، و«ذات الحذاء الرعدي»، وترافقها أنشطة تفاعلية في الكتابة الإبداعية، والتفكير النقدي، والحِرف اليدوية، بما يسهم في تنمية الخيال اللغوي، وتعزيز المهارات الإبداعية.

وتتضمن المبادرة أيضاً جلسة تعريفية بمسابقة «أصدقاء اللغة العربية»، تعقد في مكتبة الوثبة بتاريخ 24 يوليو، وتستهدف الأطفال والناشئة من عمر ثماني سنوات إلى 17 سنة، بهدف إطلاعهم على آلية المشاركة في المسابقة، وتحفيزهم على التفاعل مع اللغة العربية من خلال تحديات ثقافية ومعرفية مستمرة، تُنظّم على مدار العام.

ويعمل المركز على تعزيز انتشار الفعاليات وتحقيق أقصى تفاعل ممكن معها، بمشاركة مؤثرين بارزين، منهم: أحمد كسواني، ومحمد الكندي، وبيسان إسماعيل، وعفراء السطي.

• المبادرة تستهدف الأطفال والناشئة عبر فعاليات تفاعلية وأنشطة إبداعية تُبرز جماليات اللغة العربية وتقدمها بصيغة حديثة تواكب تطلعات الجيل الجديد.