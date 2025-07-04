الامارات | مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق «مستكشف الفضاء الصيفي 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الجديدة من مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2025، الذي يُعد إحدى أبرز المبادرات التعليمية التي ينظمها المركز سنوياً لتشجيع الطلبة على استكشاف عالم الفضاء والتكنولوجيا، وبناء جيل جديد من المهتمين بالعلوم والهندسة والابتكار.

يستهدف المخيم الطلبة من عمر 12 إلى 14 عاماً، حيث يُنظم على فترتين منفصلتين، الأولى مخصصة للطالبات، وتُعقد من 14 إلى 17 يوليو، والثانية للطلاب من 21 إلى 24 يوليو 2025. ويوفر المخيم للمشاركين فرصة متميزة للتعرف عن قرب إلى عالم استكشاف وتكنولوجيا الفضاء، تحت إشراف فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من المهندسين والباحثين.

يقدّم المخيم للطلبة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث يتعرّفون إلى المهام الحالية والمستقبلية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمسيرة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء، إلى جانب تعرفهم إلى رواد الفضاء الإماراتيين، والتحديات التي تواجه المهام المأهولة إلى الفضاء. المخيم أيضاً يُسلط الضوء على آليات تطوير الأقمار الاصطناعية داخل المركز، إضافة إلى توفير جلسات عملية حول علوم الفضاء والتجارب العلمية، وعالم الروبوتات. وتتخلل المخيم جولة ميدانية داخل مختبرات المركز، تمنح الطلبة فرصة فريدة للاطلاع عن قرب على بيئة العمل البحثية والتقنية.

ويأتي تنظيم هذا المخيم انطلاقاً من رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء في إعداد جيل جديد من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء الإماراتيين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للبحث والابتكار في علوم الفضاء، عبر مبادرات معرفية تُبنى على أسس علمية متينة، وأساليب تعليمية عصرية.