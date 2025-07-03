لعروس صيف 2025: كيف تختارين عطرك المثالي بنفحات منعشة وآسرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - خلال التحضيرات ليوم الزفاف، غالباً ما تنشغل العروس باختيار فستان أحلامها، وتسريحة شعرها ومكياجها. لكن، لا يكتمل حضور العروس من دون لمسة عطر تعبّر عنها وترافق خطواتها بهالة أخاذة. فالعطر ليس مجرد رائحة، بل هو بصمة تُخلّد اللحظة في الذاكرة وتُعيد تفاصيلها كلما نُثرت نفحاته. ومع حرارة الصيف، يصبح اختيار العطر للعروس أكثر دقة، إذ يجب أن تجمع الرائحة بين الثبات والنعومة، وبين الانتعاش والأنوثة. فالحرارة المرتفعة تؤثّر على تفاعل العطر مع البشرة، ما قد يُظهر الروائح الثقيلة بشكل مبالغ فيه. لذا، لا تستهيني بدور العطر، فهو تفصيلة صغيرة تصنع فرقاً كبيراً في أجمل أيام حياتك.

في الآتي، "الخليج 365" تكشف طرق اختيار العطر المثالي للعروس في الصيف بنفحات منعشة وآسرة، تنسجم تماماً مع وهج الصيف في يوم زفافها.

عطور منعشة للعروس تناسب الأجواء الصيفية

عروس تضع عطراً على معصمها - الصورة من Freepik

في فصل الصيف، تصبح الخيارات أكثر دقة، إذ تحتاج العروس إلى عطر بنفحات منعشة وخفيفة تدوم طوال حفل زفافها، دون أن تكون خانقة. وهنا، تبرز الروائح الحمضية والزهرية البيضاء كخيار مثالي لعروس الصيف؛ مثل البرغموت، الليمون الإيطالي، زهر البرتقال، والياسمين، التي تنسجم مع حرارة الطقس وتمنح العروس شعوراً بالنقاء والحيوية. ولا مانع من لمسة ناعمة من المسك الأبيض أو الفانيليا الخفيفة، لتعزيز أنوثة العطر وثباته. المهم أن يكون العطر متوازناً، وناعماً، يعبّر عن شخصية العروس بانتعاش أنيق يدوم مع كل خطوة في هذا اليوم الحالم. عادةً، يتكوّن العطر من ثلاث طبقات أساسية تُسمّى "النفحات"، وهي التي تحدد رائحة العطر وتطوّره مع مرور الوقت. إليك النفحات لكل طبقة وماذا تضيف لعطر العروس في الصيف:

النفحات العليا للعطر

النفحات العليا أو Top Notes ، هي أول رائحة تُشم بعد رشّ العطر، تمنح انطباعًا أولًا منعشًا وخفيفًا يناسب حرارة الصيف، وتختفي بسرعة خلال أول 10 إلى 20 دقيقة. في الصيف، يُفضَّل أن تحتوي هذه النفحات على:

البرغموت: لمسة حمضية راقية ومنعشة.

الليمون الإيطالي: يمنح شعوراً بالنظافة والحيوية.

اليوسفي: رائحة فاكهية خفيفة تبعث على النشاط.

القلب العطري

القلب العطري أو Heart Notes، تظهر هوية العطر الحقيقية، وهي الطبقة التي يشعر بها من حولك. تظهر بعد أن تهدأ النفحات العليا، وتستمر لساعات. وغالباً، ما تكون في الصيف غنية بالنفحات الزهرية مثل:

زهر البرتقال: رائحة أنثوية ناعمة وأنيقة.

الفاوانيا: زهرة صيفية مشرقة تضيف لمسة رومانسية.

الياسمين الأبيض: كلاسيكي وأنثوي، يعكس النقاء والرقي.

قاعدة العطر

القاعدة أو Base Notes، هي آخر طبقة تظهر، وتبقى على البشرة أو الملابس لساعات طويلة. وهي المسؤولة عن تثبيت العطر ومنحه عمقاً ناعماً يدوم طوال الحفل. في العطور الصيفية للعروس، يُفضَّل أن تكون خفيفة مثل:

المسك الأبيض: رائحة نظيفة، ناعمة، وثابتة.

الفانيليا الخفيفة: تضيف دفئاً ناعماً دون أن تصبح خانقة.

العنبر: لمسة دافئة تحافظ على فخامة العطر وثباته.

نصيحة: جرّبي العطر على بشرتك وليس على الورق، وتأكّدي من استقراره بعد ساعات، لأن حرارة الصيف قد تُغيّر من تركيبة العطر وثباته. ولا تتردّدي في اقتناء حجم صغير من عطرك المفضّل، لتنعشي به لمساتك كلما احتجت.

اختيار عطر العروس بحسب الزمان والمكان.. انتعاش نهاري وأناقة مسائية

لا يقتصر اختيار العطر المناسب للعروس في الأجواء الحارة على الرائحة فحسب، بل يجب أن يتناغم مع توقيت الحفل ومكانه أيضاً. فإذا كان الزفاف نهارياً وفي الهواء الطلق، يُفضّل انتقاء تركيبات عطرية منعشة وحيوية تعتمد على النفحات الحمضية مثل البرغموت، أو الليمون أو اليوسفي، ممزوجة بخفة مع نفحات الأزهار البيضاء كالفل والياسمين. أما إذا أُقيم الحفل في المساء أو في قاعة فخمة مغلقة، ينصح اختيار عطر أكثر دفئاً وثباتاً، بلمسات من الفانيليا، أو المسك، أو العنبر، ما يضمن تأثيراً آسراً يدوم طوال الحفل. العطر الصيفي للعروس لا يجب أن يكون ثقيلاً، بل مُتوازن، وهنا، تلعب النفحات العطرية دوراً أساسياً في تحقيق هذا التوازن.

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تركيبة العطر المثالية للعروس في الصيف "أو دو تواليت" أم "أو دو بارفان"؟

زجاجات عطور فاخرة

غالباً، ما تحتار العروس بين تركيبتين شائعتين: "أو دو تواليت" Eau de Toilette، و "أو دو بارفان" Eau de Parfum، عند اختيارها العطر المناسب ليوم زفافها في الصيف. الفرق بينهما يكمن في تركيز الزيوت العطرية. فالأول يتميّز بتركيبة أخف وأقل تركيزاً، ما يجعله مثالياً للأجواء الحارة والنهارية، إذ يمنح العروس انتعاشاً ناعماً دون أن يكون ثقيلاً على بشرتها. أما "أو دو بارفان"، فيأتي بتركيز أعلى وثبات أطول، وهو خيار مناسب إن كان حفل الزفاف في المساء أو في مكان مغلق.

أي تركيبة هي الأفضل لعروس الصيف؟

إذا كان حفل الزفاف نهارياً أو في الهواء الطلق، يُنصح باختيار "أو دو تواليت" Eau de Toilette، بنفحات حمضية وزهرية ناعمة، تواكب حرارة الصيف وتمنحكِ إحساساً بالنقاء.

أما إذا كان الزفاف مسائياً أو في مكان مغلق ومكيّف، يمكنكِ اختيار "أو دو برفان" Eau de Parfum، شريطة أن تكون نفحاته غير ثقيلة، وتوازن بين النعومة والثبات.

نصيحة: احرصي على اختيار التركيبة التي تنسجم مع توقيت حفل الزفاف ومكانه، لتحصلي على نفحات تدوم طويلاً وتعبّر عنك بأناقة صيفية تحبس الأنفاس.

نصائح لثبات عطر العروس في حفل الزفاف صيفاً

قد تواجه العروس تحدياً في الحفاظ على ثبات عطرها طوال ساعات الزفاف في فصل الصيف، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. لتفادي تلاشي رائحة العطر بسرعة، ثمة نصائح تفيد في ذلك، لعلّ أبرزها:

رطّبي بشرتك جيداً قبل رش العطر، فالعطر يثبت بشكل أفضل على البشرة المرطّبة. اختاري مرطباً خفيفاً وخاليًا من العطر، وركّزي على مناطق النبض مثل المعصمين، وخلف الأذنين، وعند الرقبة.

طبّقي العطر مع منتجات مكملة مثل البودرة المعطرة أو زيت الجسم، فهي تخلق قاعدة غنية تلتقط الرائحة وتحافظ على ثباتها لفترات أطول.

اختاري الوقت المثالي لتطبيق العطر، ويُفضّل رش العطر بعد الاستحمام مباشرة، حين تكون المسام مفتوحة وتمتص الرائحة بشكل أفضل.

رشي العطر على الشعر بخفة، فالأخير يحتفظ بالرائحة لفترة أطول، لكن احرصي على استخدام عطر مخصص للشعر.

احملي عبوة صغيرة في حقيبتك، لتجديد النفحات عند الحاجة.

حافظي على عطرك من الحرارة وأشعة الشمس بتخزينه في مكان بارد وجاف قبل الزفاف، لتحصلي على ثبات مثالي يرافقك من لحظة دخولك حتى نهاية الحفل.

* ملاحظة من «سيّدتي»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.