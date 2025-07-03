صبغات شعر مع الهايلايت الأشقر لإطلالة صيفية مضيئة.. اعتمديها بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - تعدّ موضة صبغات الشعر مع الهايلايت الأشقر الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين الشابات المواكبات للموضة العصرية، حيث تلائم كل الفصول، لا سيّما فصل الصيف؛ نظراً لحيويتها المشعة أنوثة، والجريئة في ألوانها، وقد اعتمدها العديد من النجمات العرب والعالم؛ كونها تتناسب مع جميع ألوان البشرة البيضاء والحنطية والسمراء، خاصة أن خصل الهايلايت الأشقر تضفي جمالها ورونقها على الشعر، وتعطيه طابعاً نابضاً بالحياة.

وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة حيوية في فصل الصيف بصبغة الشعر مع الهايلايت الأشقر، عليكِ باختيار واحدة من صبغات شعر النجمات؛ لتحصلي على إطلالة مشرقة وشبابية بامتياز.

تابعي الصور واختاري صبغات شعر مع الهايلايت الأشقر من وحي النجمات.

صبغة شعر مع الهايلايت الأشقر البلاتيني من نجوى كرم

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إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة حيوية في لون شعرك خلال فصل الصيف، ننصحك بـ صبغة الشعر مع الهايلايت الأشقر البلاتيني على طريقة النجمة نجوى كرم؛ التي تألقت في السنة الأخيرة بلون شعرها الأشقر، حيث اعتمدت خصل الهايلايت الأشقر البلاتينية مع شعرها الأشقر، مما أضفى حيوية وحياة على شعرها الطويل، واعتمدت مع لون شعرها تسريحة الشعر الويفي الطبيعي المنسدل على الأكتاف، يناسب هذا اللون من الشعر صاحبات البشرة الحنطية والسمراء.

صبغة الشعر الذهبي مع الهايلايت الأشقر من وحي نوال الزغبي

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وإذا كنتِ من محبات الشعر الأشقر الذهبي الداكن، ننصحك بذوق النجمة نوال الزغبي، التي اشتهرت بلون شعرها الذهبي بتدرجات منوعة وأجملها الأشقر الذهبي الداكن مع خصل الهايلايت الأشقر عند أطراف الشعر، الذي ناسب لون بشرتها الحنطية مع خصلات ذهبية مموجة داخل الشعر، وقد استعرضت لون شعرها في أكثر من تسريحة، كان أجملها تسريحة الويفي مع الفرق الجانبي للغرة. يليق هذا اللون من الصبغة بكل ألوان البشرة، لا سيّما البيضاء.

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صبغة الشعر الأشقر مع الهايلايت البلاتيني على غرار مايا دياب

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كثيرات من الشابات يفضلن الحصول على شعر أشقر مع خصل هايلايت بلاتينية بارزة في فصل الصيف، يمكنك التألق في هذا اللون على غرار النجمة مايا دياب، التي تشتهر بشعرها الأشقر البلاتيني، حيث دمجت الخصل البلاتينية من منبت الشعر إلى أطرافه مع كامل شعرها، واعتمدت تسريحات شعر عديدة؛ أبرزت من خلالها لون شعرها الحيوي النابض بالحياة. يتناسب هذا اللون مع كل ألوان البشرة، لا سيّما البرونزية منها.

صبغة الشعر بجذور بنية مع خصل الهايلايت الأشقر من جينيفر لوبيز

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وإذا كنتِ من محبات لون شعر النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، فيمكنك التألق في فصل الصيف على طريقتها؛ من خلال اعتماد صبغة الشعر الأشقر الذهبي مع الجذور البنية بأسلوب مموج وعصري ودافئ يليق بصاحبات البشرة السمراء، حيث مزجت درجات لونية متعددة بصبغة اللون الأشقر، من الأشقر الفاتح المضيء إلى الأشقر الداكن والجذور البنيّة الفاتحة قليلاً عند منبت الشعر. هذا المزيج اللوني حقق لها أسلوب الهايلايت المتجدد مقارنة بألوان شعرها السابقة، ويمكنك التألق بشعرك بتسريحة الشعر المالس مع الفرق الوسطي للغرة. يناسب هذا اللون صاحبات البشرة السمراء.

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صبغة الشعر الأشقر الهايلايت على طريقة ماريا كاري

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وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر أشقر ذهبي داكن، خاصة عند الجذور مع خصل الهايلايت الأشقر، عليكِ اختيار طريقة النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey، التي استعرضت لون شعرها في الكثير من إطلالاتها، واختارت الشعر الذهبي بدرجة شقراء داكنة على جميع خصلات شعرها الطويل الكثيف، واعتمدت معه الجذور البنيّة بطريقة متموجة ومدموجة؛ لمنح الشعر الظل الداكن عند أعلى فروة الرأس، مع خصل بلاتينية شقراء عند أطراف الشعر السفلية، وأبرزت لون شعرها؛ من خلال تسريحة الريترو الناعمة مع الفرق الجانبي للغرة. يليق هذا اللون بجميع ألوان البشرة، لا سيّما السمراء منها.