الامارات | وفاة أسترالي نتيجة الإصابة بفيروس خفافيش نادر وغير قابل للعلاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رجل أسترالي في الخمسين من عمره جراء إصابته بفيروس نادر غير قابل للعلاج بعد أشهر من تعرضه لعضة خفاش، وفقا لما أوردته خدمة الأخبار الأسترالية "7 NEWS".

وكشفت التقارير أن الرجل الذي تم تشخيص إصابته بـ"فيروس ليسا" الذي تنقله الخفافيش الأسترالية توفي الخميس في مستشفى بولاية ويلز الجنوبي الجديد بعد طلبه الرعاية الطبية قبل أشهر إثر العضة وكفاحه المستمر ضد المرض.

وصرح متحدث باسم وزارة صحة الولاية قائلا: "رغم ندرة حالات الإصابة بفيروس "ليسا الخفافيش" لا توجد علاجات فعالة له. والخفافيش الحاملة للفيروس قد تنقله للإنسان عبر اللعاب عند العض أو الجرح".

وتشير البيانات إلى أن هذه رابع حالة مسجلة للإصابة بالفيروس من الخفافيش في أستراليا منذ 1996 حيث سبق أن توفيت امرأتان وطفل في الثامنة من عمره بعد إصابتهم بطريقة مماثلة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفيروس يشبه في أصله فيروس السعار، وأن "الثعالب الطائرة" قد تنقله أيضا. وتبدو أعراضه المبكرة مشابهة للإنفلونزا بالصداع والحُمى والإرهاق، لكنها قد تتطور إلى شلل وتشنجات واضطرابات ذهنية، وعادة ما يؤدي ذلك للوفاة خلال أسبوع إلى