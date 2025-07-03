الامارات | "مفروشات الحذيفة" تُطلق عرضها الحصريّ "تخفيضات مفاجآت الصيف" خصوماتٌ مذهلة تصل حتى 60%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "مفروشات الحذيفة"، الاسم الرائد في مجال التصميم الداخلي والمرادف للحِرفية الفاخرة على مستوى المنطقة، افتتحت الموسم الجديد بحدثٍ غير مسبوق، من خلال إطلاقها العرض الحصريّ "تخفيضات مفاجآت الصيف" الذي يترقّبه عملاؤها ومحبّو الأناقة والتجديد، كونه يمنحهم خصوماتٍ مذهلة تصل حتى 60% على تشكيلةٍ واسعة ورائعة من قطع الأثاث والديكور الداخليّ، وستكون هذه التخفيضات الاستثنائية متاحة ابتداءً من 27 يونيو، عبر الموقع الإلكتروني: www.alhuzaifa.com وداخل المتجر.

تأتي هذه الحملة المميزة في الوقت المناسب تماماً لتمنح العملاء الفرصة المثالية للاستفادة من "أروع التجديدات الموسمية" التي تتيح لهم إضفاء لمسةٍ فريدة من الإبداع على المساحات الداخلية في منازلهم، بكل سهولةٍ وبساطة. إذا كنتم ترغبون في تغيير غرفةٍ معيّنة، أو تجديد منزلكم بالكامل، لا تفوّتوا زيارة متجر "مفروشات الحذيفة" أو الموقع الإلكتروني، لاستكشاف أروع التشكيلات والتصاميم المميّزة ذات الطابع العصريّ والحديث أو الكلاسيكيّ، والمتوفّرة بأسعارٍ مُخفّضة جداً.

استعدّوا لتجديد ديكور منزلكم في استقبال الموسم الجديد، من خلال إضافة قطعة أثاثٍ مميزة، كفيلةٍ بإضفاء لمسةٍ استثنائية في كلّ غرفة. توفّر لكم "مفروشات الحذيفة" خياراتٍ واسعة تلبّي ما تحتاج إليه كل غرفة كي تزداد رونقاً وتألّقاً، وتسمح لعملائها ومحبّي الأناقة والتجديد إجراء التغيير الذي يرغبون فيه بيسرٍ وسهولة، وبأقلّ تكلفة. لا تفوّتوا الاستفادة من هذه التخفيضات التي لم يسبق لها مثيل، عند زيارتكم متجر "مفروشات الحذيفة"، أو التسوّق عبر الموقع الإلكتروني.

في تعليقه على هذا العرض الحصريّ، قال وليد سعد، المدير العام لشركة "مفروشات الحذيفة": "ندعو عملاءنا الكرام إلى اختبار مفهوم فنّ العيش بأناقة وجمال خلال هذا الصيف، ونؤكد لهم أنّ بإمكانهم إعادة تصميم غرفةٍ معيّنة أو تجديد طابع المنزل بكامله، حتى ولو بقطعةٍ واحدة فقط، في استقبال الموسم الجديد".

تكرّس "مفروشات الحذيفة" موقعها المميّز ضمن أبرز الأسماء الموثوق بها في مجال تأثيث المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصل إلهام عملائها وعشاق التميّز بما تضمّه تشكيلاتها المبتكرة من قطعٍ استثنائية، تجمع بين العراقة والابتكار والبساطة التي تصنع الأناقة.

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